Suma uriașă de bani pe care ar fi câștigat-o Luis Gabriel la nunta Ginei Pistol: „A fost spectaculos” Ce a dezvăluit artistul

Suma incredibilă de bani pe care ar fi luat-o Luis Gabriel, după ce a întreținut atmosfera la nunta Ginei Pistol cu Smiley. Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton, iar ziua în care și-au unit destinele a fost cu adevărat specială, strângând laolaltă mai multe nume cunoscute din industria mondenă.

Luis Gabriel, detalii din „culisele” nunții Ginei Pistol. Câți bani ar fi câștigat artistul

Invitații s-au distrat pe cinste, au dansat până în zori și au avut parte și de câteva surprize pe parcursul serii. Unul dintre artiștii care a adus veselia pe ringul de dans a fost Luis Gabriel, artistul făcând show în mijlocul ringului de dans. Așa cum era de așteptat, au urmat și dedicațiile, care i-au făcut pe participanți să se simtă speciali în marea zi. Și plata cântărețului a fost însă una pe măsură, acesta dezvăluind de curând detalii din culisele evenimentului.

Luis Gabriel a cucerit publicul, de-a lungul timpului, cu piesele sale, iar acestea au răsunat și la nunta Ginei Pistol cu Smiley. Cântărețul a susținut un moment special în cadrul evenimentului și a reușit totodată să strângă și o „avere”, în doar 45 de minute de program artistic. Acesta a povestit cum a fost atmosfera la petrecere, dezvăluind și ce pretenții financiare are atunci când vine vorba despre un astfel de eveniment.

„La nuntă la Smiley și Gina a fost într-adevăr spectaculos. Au fost niște gazde minunate. Și atmosfera mi-a plăcut, m-am simțit extraordinar de bine. Îmi pare rău că nu am putut să stau mai mult pentru că mai aveam de onorat trei evenimente. Am stat cât de mult am putut pentru că a fost într-adevăr special”, a declarat artistul, pentru Fanatik.

Luis Gabriel își poate cumpăra o mașină de lux, după doar 45 de minute de program artistic

Pe de altă parte, Luis Gabriel a mărturisit și câți bani încasează pentru un program artistic de doar 45 de minute. Artistul reușește să strângă bani cât pentru o mașină de lux! Prețul este în jur de 30.000 de euro.

„Eu mereu ies, merg pe la cântări și ajung la tot felul de petreceri. Nu faci nicăieri bani ca în țara ta. Pe un program de 45 de minute am luat banii cât pe un Mercedes din 2018. Nu mă plâng niciodată de muncă. Îmi place să muncesc, să merg la cântări și dacă iau și bani frumoși, cu atât mai bine. Eu dorm de la 7-8 dimineața până la 13.00-14.00. Apoi mai dorm după-amiaza dacă am cântare în apropiere de București. Stau și cu familia câteva ore”, a mai adăugat Luis Gabriel, pentru sursa anterior menționată.

