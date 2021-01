Tânărul din imagine este unul dintre cei mai cunoscuți actori și regizori de film din România. Cum a devenit celebru Matei Dima

Matei Dima, cunoscut ca BRomania, este unul dintre primii şi cei mai cunoscuţi creatori de conţinut din România, iar filmuleţele de pe canalul lui de YouTube strâng zeci de milioane de vizualizări. El a regizat alături de Codin Maticiuc filmul Miami Bici.

Acesta este școlit în SUA unde a învățat tainele teatrului și a venit să le aplice în România.

"Visul meu a fost dintotdeauna să fac filme. Nu mi-am dorit niciodată să fiu doctor sau pompier sau ceva care „contează cu adevărat“. Fratele meu mai mare era deja plecat în State, aşa că am mers la el. Acolo am studiat teatru şi regie, am făcut facultate şi master. Am învăţat să editez, să filmez. M-am adaptat rapid, eu am fost de mic un mare consumator de cultură americană. M-am dus şi cu un grad destul de ridicat de inconştienţă, că nu e uşor să pleci „de partea cealaltă a lumii“. Dar şocul cultural vine atunci când te întorci în România, nu când pleci (râde)". a declarat acesta într-un interviu pentru Adevărul.

Miami Bici, o comedie savuroasă, filmată fix în oraşul care dă numele filmului. Alături, pe platou, Codin Maticiuc a avut prieteni buni. Florin Piersic Junior şi Matei Dima, alias Bromania, sunt câţiva dintre actorii care joacă rolurile principale. Şi pentru că vorbim despre un film independent, costurile au fost surportate chiar de Codin şi de Matei Dima.

În “Miami Bici”, Matei îl interpretează pe Bilă, un tânăr care descoperă pentru prima dată America: “Sunt câteva momente fine de asemănare. Nu neapărat de limbaj, pentru că personajul meu nu știe engleză mai deloc în film, dar sunt niște șocuri din astea culturale vizavi de clădiri, vizavi de oameni. Sau de faptul că, în America, poți să mergi și să bei cât vrei de mult la un fast food, îți dă paharul gol…

Și asta pe mine m-a șocat când am fost în America. Bine, cred că am fost și primul din istoria fast food-ului care și-a pus ditamai găleata de suc, că era moca. Dar așa, ca asemănări între noi… Și personajul meu suferă din dragoste în filmul ăsta, precum sufăr și eu în realitate”, a mai povestit Dima pentru Libertatea.