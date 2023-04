Tavi Clonda a vorbit despre familia sa. Ce spune soțul Gabrielei Cristea despre un al treilea copil

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au împreună două fetițe de care sunt tare mândri. Cei patru formează o familie frumoasă, fiind extrem de apreciați de comunitatea pe care și-au strâns-o în mediul online și nu numai.

Cu fiecare ocazie, atât artistul, cât și prezentatoarea de televiziune se afișează în diverse ipostaze cu cele două copile care le seamănă leit, iar fanii lor au început să se întrebe dacă va veni pe lume și un al treilea copil. Iată ce răspuns a oferit Tavi Clonda!

Ce spune Tavi Clonda despre un al treilea copil: „Suntem bine așa cum suntem”

Tavi Clonda a dezvăluit, într-un interviu pentru Ego.ro, că nu și-a dorit, în mod special, un băiat, ci, mai degrabă, atunci când a aflat că o să vină pe lume al doilea copil, spera să fie tot fetiță, pentru ca Victoria să aibă o parteneră de joacă.

În plus, artistul a mai dezvăluit că are deja destui băieței în jurul său, motiv pentru care nu mai este loc de încă unul:

„Eu am jucat fotbal cu ale mele de la un an. Gabriela îmi spunea: <<Nu le face fotbaliste, vreau să le văd cu păpuși!>> I-am zis: <<Stai, iubire, o să aibă și păpuși!>> Acum fac balet și au tot felul de păpușele. Nu am vrut neapărat băiat. La Iris parcă tot fetiță doream, să se joace împreună. Într-o viață viitoare poate o să am și băieței. Am un nepot, un fin, am băieței cu care să joc fotbal. Nu mai putem încă unul.”, a mărturisit Tavi pentru sursa citată mai sus.

Tavi Clonda a spus foarte clar că el și Gabriela Cristea nu se gândesc la un al treilea copil, adăugând că sunt bine așa cum sunt în prezent. Tot el a mai recunoscut că le este deja destul de greu:

„Am populat casa, suntem bine așa, nu suntem singuri. Este destul de greu. Mulți se opresc după un copil. Noi am făcut doi. Ce să zic, este bine așa, suntem bine așa cum suntem.”, a mai dezvăluit Tavi Clonda pentru Ego.ro.

Cât ar valora vila în care locuiesc Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au investit mult timp și bani în vila pe care o au. Locuința celor doi este dotată modern, având chiar și o piscină în curte.

În cadrul emisiunii Xtra Night Show, artistul a vorbit despre casa în care locuiește alături de soția și fetițele lor. Partenerul prezentatoarei de televiziune a dezvăluit că proprietatea este dotată cu opt băi, în timp ce terenul are 1.000 de metri și amprenta de 330 de metri.

Mai mult decât atât, Tavi Clonda a declarat că suma pentru care ar fi dispus să își vândă casa ar fi de 900.000 de euro:

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. euro) ți-o dau acum. (...) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (...) Nu se măsoară în camere, am opt băi, dacă o fac și pe aia de afară. (...) Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330.”, a susținut Tavi Clonda la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

