Theo Rose, în cea mai sexy ținută de până acum. A obligat-o să renunțe le lenjeria intimă

Este sinceră și renunță la inhibiții de dragul artei si a stilului! Look-ul îndrăzneț este completat de o coafură lejeră și un machiaj strident. Admiratorii săi au rămas plăcut impresionați de ipostaza în care s-a lăsat fotografiată artista și au ținut să-i transmită gândurile bune și aprecierea lor: "Asta este frumusețe adevărată!!! Nu silicoane și botox", a scris unul dintre fani. Imaginea a strâns mai bine de 44.000 de aprecieri.

Theo a lăsat și un mesaj prin care le spune fanilor despre munca pe care o face, dar le și mulțumește pentru toată susținerea: "E o perioada aglomerata si sunt recunoscatoare pentru tot! Pentru mine a inceput totul sa mearga in momentul in care lumea parca s-a oprit. Am multe proiecte in lucru si desi se schimba multe in viata mea si e greu sa fii tot timpul lucid si atent, ma rog ca macar sufletul meu sa ramana acelasi si intentiile mele sa bucure oamenii. Va multumesc ca sunteti tot mai multi si ca imi scrieti asa frumos! Va pup!", a scris Theo Rose în descrierea fotografiei.