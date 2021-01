Ținuta cu care a întâmpinat Noul An. Dana Budeanu face furori într-o rochie spectaculoasă

Vezi mai multe imagini în GALERIE FOTO

În cadrul episoadelor, ea nu vorbește doar despre trenduri din modă, dar abordează și subiecte actuale din viața socială, politică și economică din România. Tocmai de aceea, Dana Budeanu a strâns mulți urmăritori, dar și mulți hateri, deopotrivă, fiind uneori blamată pentru unele remarci pe care le-a făcut.

Fiecare episod a strâns peste jumătate de milion de vizualizări. Aprecierile pe care le-a primit au fost pentru faptul că este transparentă, asumată și nu-i pasă de gura lumii sau a presei. Aceste calități o fac pe ea să fie văzută ca fiind un om puternic.

Cine este Dana Budeanu

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și soțul ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria, iar din România, Andra, Corina și Mihaela Rădulescu, potrivit fanatik.ro.

În prezent, creatoarea de fashion deține 4 firme numite Love is flying SRL, Love is glowing SRL, Love is gipsy SRL și Love is flirtatious SRL.

Potrivit impact.ro, designerul de modă nu câștigă nici pe departe sume colosale, așa cum s-ar aștepta toată lumea. Două dintre cele 4 firme pe care le deține cu mama sa au înregistrat datorii uriașe și nu au avut niciun venit în 2019.