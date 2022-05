Ținuta Danei Budeanu care a “obligat-o” să renunțe la sutien a atras atenția tuturor. În ce ipostaze s-a fotografiat designerul

Dana Budeanu, în vârstă de 42 ani, a postat o fotografie într-o rochie bej, extrem de decupată, care a pus pe jar imaginația fanilor. Dana Budeanu este una dintre cele mai non-conformiste vedete de la noi și este renumită pentru faptul că alege mereu să spună lucrurilor pe nume, fără să îi fie teamă de repercusiuni.

Cu un trup fără cusur, Dana Budeanu știe cum să își pună în valoare formele, purtând mereu haine care îi scot în evidență silueta suplă.

Dana Budeanu, rochia care a “obligat-o” să renunțe la sutien

Dana Budeanu poartă o rochie bej, cu o singură mânecă, decupată în zona bustului, acolo unde se încheie cu mai multe funde, și foarte scurtă. Prin materialul fin al rochiei, urmăritorii designerului vestimentar au observat că aceasta a renunțat la sutien pentru a poza în această ținută.

La ținuta care e creație proprie, Dana Budeanu a asortat o pereche de ochelari de soare maro. Nu este prima dată când designerul surprinde cu ținute sexy. În urmă cu puțin timp, Dana Budeanu a postat și poze nud, în lenjerie, punând pe jar imaginația fanilor.

Designerul de modă a devenit chiar și mai îndrăgită după ce și-a lansat propria ei aplicație acolo unde postează adesea articole despre modă, dar și despre problemele actuale cu care se confruntă lumea, fie că e la nivel național sau international.

Cine este Dana Budeanu și cum a devenit celebră

Dana Budeanu este fosta soție a celebrului jurnalist Radu Ion Budeanu. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și fostul ei soț s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și au avut împreună o relație frumoasă, fructul dragostei lor fiind cele două fete gemene care sunt în custodia creatoarei de modă. Ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete, pe Dana și Maria.

Faimoasa creatoare de modă a studiat Marketing și Management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Desinerul are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria. Prin urmare, munca ei este intens apreciată de femeile care iubesc acest stil vestimentar.

