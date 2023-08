Simona Halep, prima declarație după ce s-a zvonit că ar avea o relație de iubire cu Joao Monteiro. Ce spune sportiva

Simona Halep a făcut prima declarație despre presupusa relație cu Joao Monteiro, fostul sportiv și partener de antrenament al tenismenei. Recent au apărut zvonuri despre faptul că cei doi ar forma un cuplu. Sportiva a lămurit acest aspect la scurt timp.

După e au circulat zonuri că Simona Halep ar avea o relație cu Joao Monteiro, sportiva a venit cu un răspuns prompt lămurind care este natura relației dintre cei doi. Sportiva este extrem de discretă cu privire la viața sa personală, lăsând să iasă la lumină doar detalii despre cariera sa profesională, care a avut de suferit în ultima perioadă, după ce a fost suspendată provizoriu anul trecut în urma acuzației de dopaj.

Simona, însă, a luptat și luptă în continuare pentru a-și demonstra nevinovăția și pentru a "curăța" orice obstacol care a fost pus în calea performanților sale. Nu doar asta însă, sportiva vrea să lămurească orice zvonuri care apar în legătură cu viața sa.

Simona Halep, despre presupusa relație cu Joao Monteiro: "Este partenerul meu de antrenament şi nimic mai mult"

Simona Halep a transmis prin intermediul rețelelor de socializare mesajul său: “Am tot citit articolele inventate despre relaţia mea cu Joao. Este partenerul meu de antrenament şi nimic mai mult. Mulţumesc”, a precizat Simona Halep.

Zvonul cu privire la presupusa relație vine la aproximativ un an de la semnarea actelor de divorț între ea și Toni Iuruc. Pe data de 7 septembrie, în presă a apărut informația că Simona Halep și Toni Iuruc divorțează. S-a spus că vor semna actul chiar joi, 8 septembrie. În timp ce sportiva nu a comentat vestea, bărbatul a negat inițial că divorțul va avea loc următoarea zi. Cu toate acestea, el a confirmat că s-au separat de comun acord.

Simona Halep, declarație dureroasă: "A fost brutală viaţa în ultimul an. Nu am făcut nimic necinstit"

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Eurosport, că este o lovitură pentru ea faptul că nu mai este în Top 1000 WTA, subliniind că a muncit 2 de ani pentru acest lucru. Jucătoarea din Constanţa spune că a trăit un an brutal, de la suspendarea provizorie din octombrie 2022.

”Mulţumesc familiei şi mai ales fanilor, care m-au copleşit cu bunătatea lor şi am avut parte de susţinere necondiţionată. Am oferit tenisului viaţa mea şi am respectat regulile sută la sută. Eu sunt liniştită, pentru că sunt nevinovată şi nu am luat nimic intenţionat.

Aşteptarea a fost un calvar, cred că atunci când există incertitudine e greu să trăieşti. Am avut speranţe de la o audiere la alta. Au fost multe suişuri şi coborâşuri, dar cred că am gestionat destul de bine. Imaginea mea în sufletul meu este curată.

Nu am făcut nimic necinstit, am respectat tenisul, de la muncă, de la tot ce ţine de el, a fost priroritatea vieţii mele, nu am făcut nimic interzis. Prin februarie 2022 am crezut că nu mi am putere să continui, m-am gândit serios să renunţ, eram saturată, dar ducându-mă la aademie, am văzut acei copii şi am simţit că vreau să joc din nou. Patrick (n.r - Mouratoglou) mi-a dat încredere în mine, este un antrenor extraordinar. Darren (n.r. - Cahill) este un om deosebit, a fost permanent alături de mine, a venit şi în România să mă susţină. Contează mental, cred, mai mult, şi emoţional.

Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. A fost uzură foarte mare emoţională şi mentală. Nu regret însă nimic, pentru că am iubit ce am făcut şi nu am privit tenisul ca pe un sacrificiu. Am privit ca pe o pasiune, o plăcere, am dat totul cu mare uşurinţă.

Va fi ceva nou, ceva dureros, în schimb, faptul că am o şansă, eu chiar cred că am o şansă să mă reîntorc pe teren, îmi dă o stare de bine şi nu mi-e teamă de nimic”, a spus Simona Halep, pentru Eurosport.

