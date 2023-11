Unde au hotărât Radu Vâlcan și Adela Popescu să-și construiască o casă de vacanță. De ce au luat această decizie

Radu Vâlcan și Adela Popescu au petrecut peste 12 ani împreună și au trei copii, Andrei, Alexandru și Adrian. Ce planuri au cei doi de viitor.

În ultimul an, Adela Popescu a luat o pauză de la cariera sa în televiziune pentru a se dedica mai mult creșterii copiilor lor. Cuplul a decis să se implice într-un nou proiect: construirea unei case la țară. Pe rețelele de socializare, au dezvăluit fanilor viitoarea lor locuință din satul Șușani, locul în care Adela a crescut.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt extrem de bucuroși cu privire la această nouă etapă a vieții lor. Recent, Adela a dezvăluit motivele alegerii locului în care vor să-și ridice casa.

Prezentatoarea TV a exprimat dorința ca fiii săi să crească departe de agitația orașului București. Astfel, au decis să construiască o casă la țară. Proiectul este în plină desfășurare, iar Adela Popescu a ținut să le arate fanilor evoluția lucrărilor. Ea a subliniat că noua locuință va fi modestă, construită din lemn și piatră.

Motivul ales de cuplu pentru a construi la Șușani a fost acela că doresc ca cei trei copii să-și petreacă măcar vacanțele la țară. Astfel, ei speră să ofere copiilor o experiență autentică, departe de locurile impersonale de vacanță din apropierea Bucureștiului. În satul natal al Adelei Popescu, copiii vor putea să trăiască cu adevărat, să participe la activități legate de anotimpuri, precum semănatul, aratul, plivitul, recoltatul strugurilor, sau să se implice în treburi tradiționale precum adunatul de prune sau luatul laptelui de la vacă. Vor avea ocazia să descopere viața la țară, inclusiv certurile între vecini și tradițiile locale.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să păstreze intimitatea copiilor lor și nu își expun chipurile pe rețelele de socializare. Radu Vâlcan a explicat că aceasta este o decizie personală și că vor lăsa copiilor dreptul să decidă când vor fi mari dacă doresc să-și expună identitatea în mediul online.

„De ce casa de vacanta la Susani? Noi suntem deja foarte multi si nu prea mai incapem in casa parinteasca. Pentru ca avem trei copii si ne dorim sa isi petreaca macar vacantele la sat.

Pentru ca daca faceam o casa in apropiere de Bucuresti, intr-un loc in care oamenii isi fac case de vacanta, am fi mers intr-un loc “steril”, impersonal poate. Chiar daca din punct de vedere al investitiei ar fi fost o idee mai buna. Dar noi vrem ca astia mici, cat inca mai sunt mici, sa petreaca cat mai mult timp intr-un loc cu “viata” in el. Cu legi proprii. Cu activitati care se schimba in functie de anotimp. Cu semanat, arat, plivit, cules de struguri, adunat de prune. Cu ore pentru luat lapte cand se intoarce vaca de la pascut, cu cautat cuibarul de oua. Cu certuri intre vecini, cu pomeni. Ca noi credem ca sunt lectii valoroase pentru ei. Nu incerc sa construiesc o atmosfera idilica din viata de aici, ca nu este. Dar este un sat care vibreaza. Traieste. Si asta ne dorim sa oferim copiilor cat timp inca gasesc magie in fiecare coaja de nuca. Si mai ales cat inca nu vor cu prietenii la Ibiza. :)”, a scris partenera de viață a lui Radu Vâlcan în mediul online.