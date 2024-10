Unde vor pleca Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță în luna de miere. Ce a dezvăluit actrița

Monica Bârlădeanu a dezvăluit unde vor pleca în luna de miere.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe 5 octombrie 2024, iar acum cei doi îndrăgostiți se pregătesc de luna de miere. Actrița a bifat prima apariție televizată, unde a vorbit despre nuntă și proiectele în care este implicată. La un moment dat, i-a scăpat și informația că ea și Valeriu Gheorghiță vor merge la schi.

La ce destinație s-au gândit Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță pentru luna de miere

În cadrul unui interviu, Monica Bîrlădeanu a menționat că până la mijlocul lunii noiembrie va fi ocupată cu diverse proiecte, fără timp liber pentru vacanțe. Cu toate acestea, ea a dezvăluit că la iarnă plănuiește să meargă la schi, un hobby pe care îl așteaptă cu nerăbdare.

„Am intrat și eu într-un proiect, până pe 18 noiembrie nu am timp liber, probabil fac niște mici călătorii, dar tot așa, în scop de serviciu să zicem, în această perioadă, și doar în țară. Dar cred că viața începe după… la sfârșit de noiembrie. După asta mă gândesc… schi, neapărat schi. Trebuie, păi, cum? Vine iarna și schiez!”, a declarat Monica Bîrlădeanu, citată de Cancan.

Cum a început povestea de iubire dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță

Valeriu Gheorghiță a fost căsătorit 20 de ani cu o fostă colegă de facultate, tot medic, cu care are împreună doi copii. Problemele în căsnicia lor ar fi început să apară în perioada pandemiei.

Certurile tot mai frecvente, precum și atenția sporită pe care o primea din partea femeilor din jurul său, ar fi contribuit la tensiunile din familie, culminând cu despărțirea.

După despărțirea de soție, Valeriu Gheorghiță a intrat într-o relație cu actrița Monica Bîrlădeanu.

Relația lor a ajuns în atenția publicului după ce au fost difuzate imagini cu cei doi la un hotel din Bulgaria, într-un jacuzzi, în cadrul unei emisiuni de la România TV. Ulterior, actrița a confirmat relația și a ținut să menționeze că partenerul său era despărțit când s-au cunoscut.

Ce videoclip emoționant a publicat Monica Bîrlădeanu de la nunta cu Valeriu Gheorghiță

După nunta cu Valeriu Gheorghiță, Monica Bîrlădeanu a distribuit pe contul de Instagram mai multe poze și un videoclip emoționant. Prin intermediul filmulețului, actrița a împărtășit cu fanii săi mai multe momente speciale de la petrecere.

Alături de postare a adăugat și un mesaj copleșitor: „Dragii noștri, pe (foarte scurt) cam așa a fost la nunta noastră. Am dansat mai mult decât am făcut-o toată viața mea, dar cea mai frumoasă parte a fost să mă întâlnesc pe ringul de dans cu oameni care trăiau cu bucurie momentul nostru. Un cvartet de coarde a întâmpinat oaspeții, apoi ne-a cântat Maria Buza care e efectiv o legendă - de-o suplețe artistică și un talent de neegalat. Am cântat cu toții pe Direcția 5 și-am dansat pe multe din piesele cu care am crescut”.

