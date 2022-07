Vasile Șeicaru a fost operat în Franța. Cu ce probleme s-a confruntat artistul și în ce stare este în prezent

Vasile Șeicaru a publicat un mesaj pe contul său de Facebook de ziua lui, în care a anunțat că în luna mai a suferit o operație pe coloana vertebrală în Franța. Artistul a fost discret în utlima perioadă pentru că nu a dorit ca fanii să se îngrijoreze și să apară în spațiul public informații exagerate.

Artistul le-a povestit fanilor că a suferit o intervenție chirurgicală chiar de ziua sa, când a împlinit 71 de ani.

Vasile Șeicaru a declarat că în ultima perioadă a renunțat la concerte din cauza problemelor de sănătate, dar după operație se simt emai bine și plănuiește să reia concertele de la toamnă.

Mesajul lui Vasile Șeicaru, în ziua în care a împlinit 71 de ani

„Mă gândeam să mai intru în vorbă cu voi! Prea mult n-o să vă rețin atenția, doar atât cât să vă spun că mă gândesc cu mare drag la atmosfera pe care o creați la concertele mele, la cât de frumos cântați la refrene, la cât de bine ați învățat textele cântecelor…ce mai, la cât de fain realizam împreună Spectacolul, că desigur nu era numai meritul meu!

După cum v-am mai spus, am lăsat-o mai moale cu concertele dar asta nu pentru multă vreme!”, a scris pe Facebook Vasile Șeicaru.

Vasile Șeicaru a anunțat că în prezent se recuperează și că în toamnă își va relua activitatea artistică.

„Probabil că unii dintre voi ați aflat că am avut niște probleme de sănătate, în luna mai am fost în Franța, la Dijon, pentru o operație pe coloana vertebrală, mai complicată! Nu v-am spus înainte de a pleca, pentru că sigur citeați prin ziare că am fost dus de urgență în Franța, la o clinică, în stare foarte gravă……bla, bla, bla, și voi ați fi crezut că n-o mai duc mult!

Acum sunt in recuperări, mi-am revenit, și curând voi relua spectacolele…de fapt am stabilit cu impresarii, organizatorii de concerte, că după perioada aceasta estivală, ne vom reîntâlni la cântările minunate!

Desigur că v-am mai spus, dar repet….că vă iubesc în continuare necondiționat, și aștept semne de la voi!

Hai, începeți cu La mulți ani, că tare mă bucur când îmi spuneți!”, se arată în mesajul lui Vasile Șeicaru, pe care l-a semnat: Vale care (mai) cântă!

Fanii și prietenii i-au urat numai de bine.

