Dana Roba a povestit, recent, cum a fost pentru fetițele sale întâlnirea cu tatăl lor, aflat în arest. Make-up artista vedetelor a rămas uluită de ceea ce a auzit din partea copilelor.

Dana Roba a aflat ce s-a întâmplat, la acel moment, de la una dintre fiicele sale, Celine. Femeia încă este căsătorită cu cel care a fost la un pas să-i curme viața, într-o noapte.

Fetițele Danei Roba și-au vizitat tatăl la închisoare. Ce i-au mărturisit mamei lor: „M-a necăjit foarte tare”

Make-up artista vedetelor a povestit cum a fost pentru fiicele sale, Chantal și Celine, să-și întâlnească tatăl la închisoare. Dana Roba a mers la audieri pentru a oferi noi declarații, în timp ce Daniel Balaciu se afla pentru o expertiză psihologică în București, scrie Spynews.ro, care citează publicația Newsvest.ro.

Fiicele ei l-a vizitat pe tatăl lor după gratii, cât timp ea se afla la spital. Dana Roba a mărturisit că cele două copile nu vor să vorbească cu nimeni, nici măcar cu psihologul adus la domiciliu. Mai mult, bărbatul le-ar fi arătat și imagini cu o nouă mămică pe care și-ar fi dorit să o aducă acasă, în familia lor.

”Fetițele au fost la închisoare unde este el, în arest. Pe mine m-a necăjit foarte tare pentru că fetițele sunt șocate de acel moment. Am chemat un psiholog acasă, dar fetițele nu vor să vorbească. Celine vorbește doar cu mine și mi-a povestit totul. Mi-a spus că nu a vrut să vorbească cu el, că una dintre ele a plâns foarte tare. Nu vor să vorbească cu el, Chantal este foarte închisă în ea și trag greu cuvintele de la ea.

Înainte de eveniment, am videoclip pe telefon cum fetițele mi-au spus într-o noapte că tatăl lor le-a pus că vrea să aducă o mamă nouă în familie. Le-a arătat poze cu o mamă nouă. Pe mine m-a șocat chestia asta. Eu consider că el a vrut să mor ca să aducă o mamă nouă, fără să fie judecat. Cu siguranță este un șoc. Pentru mine nu este un șoc că trăiesc, că mă rog în fiecare zi la Dumnezeu”, a spus Dana Roba pentru News Vest.

Acum câteva luni, make-up artista vedetelor a fost la un pas de a-și pierde viața, după ce actualul ei soț a plănuit să o omoare, cu un ciocan, în timp ce dormea.

În acele clipe de groază, femeia a agonizat într-o baltă de sânge, după ce a primit mai multe lovituri de ciocan în zona capului, desfigurându-i și degetele de la mâini. Până la urmă, văzând că mama copiilor săi nu moare, a chemat în cele din urmă ajutorul medicilor.

Bărbatul ar fi avut o criză de gelozie, din cauză că make-up artista îi ceruse divorțul. După perioada critică de la spital, unde s-a zbătut între viață și moarte, Dana Roba a găsit puterea să lupte pentru ea și pentru fetițele sale.

Ea și-a regăsit alinarea în brațele lui Beniamin, bărbatul care o sprijină în cele mai grele clipe.

„Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase sa o văd măcar o dată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea”, a scris acesta pe Facebook.