Vedetele din România și din străinătate care s-au căsătorit în mare secret. Nunțile lor au fost ascunse de ochii lumii

Adela Popescu şi Radu Vâlcan

Adela Popescu şi Radu Vâlcan sunt alte două vedete care au făcut nunți secrete. Cei doi s-au căsătorit în secret, pe 22 august în 2015, în cadrul unui eveniment care s-a desfăşurat pe domeniul Hadar Chalet, din judeţul Braşov, şi la care au participat 60 de persoane.

Adi Sî n ă și Anca Serea

Adi Sînă și Anca Serea s-au căsătorit în secret. Cei doi au ales să păstreze discreția și nu au dat informații presei.

Gabriela Cristea și Marcel Toader

Gabi Cristea și Marcel Toader au avut o căsnicie presărată cu multe momente critice, însă ei și-au dorit discreția și nu au vorbit niciodată despre asta. Tot așa a fost și momentul în care cei doi s-au căsătorit, eveniment a avut loc la Paris, la Ambasada României. La câțiva ani a venit și divorțul.

Jennifer Garner și Ben Affleck

Jennifer Garner și Ben Affleck au jucat împreună în filmul Daredevil, în 2003. După ce Ben Affleck a încheiat socotelile cu Jennifer Lopez în 2003, actorul era din nou singur.

Doi ani mai târziu, a făcut o nuntă discretă cu Jennifer Garner, în timp ce actrița era însărcinată cu primul lor copil. Lista de invitați a fost destul de scurtă, însă prietenul bun al lui Ben Affleck, Matt Damon, nu putea să lipsească.

Orlando Bloom și Miranda Kerr

După o logodnă rapidă, Orlando Bloom și Miranda Kerr s-au căsătorit în secret în 2010. Modelul în vârstă de 27 de ani și actorul de 33 de ani pe atunci, se aflau în luna de miere, încercând să păstreze pentru ei intimitatea acelor momente.

Monica Gabor s-a căsătorit cu Mr. Pink

Conform Antena Stars, Monica Gabor s-a căsătorit cu Mr. Pink. Evenimentul a avut loc, însă, în anul 2020 și anume în luna iulie. Ceremonia a fost, însă, una restrânsă, întrucât cei doi au vrut să aibă alături doar prieteni apropiați.

Informația a fost confirmată și de tatăl ei, care a declarat la începutul anului trecut că Monica nu se poate întoarce în țară, pentru că nu are acte. ”Monica nu a putut veni în țară, nu a putut ajunge că sunt niște legi la americani. Îi trebuie acte definitive și încă nu i-au venit, că a depus tot, că e căsătorită acum”, spunea tatăl surorilor Gabor.

Alina Puș ca ș s-a căsătorit în mare secret cu Mihai Stoenescu

Alina Pușcaș s-a căsătorit în mare secret. Alina Pușcăaș şi Mihai Stoenescu au făcut cununia civilă în anul 2019. Vestea a fost dată pe Instagram chiar de către proaspăta mireasă! Mulți au rămas surprinși când au aflat că Alina Pușcaș s-a căsătorit, pentru că știau că această este deja măritată.

Javier Bardem și Penelope Cruz

Numai membrii apropiați ai familiei au fost invitați la mica ceremonie pe care au pus-o la cale actrița Penelope Cruz și Javier Bardem, la casa unui prieten din Bahamas, în iulie 2010. Deși au preferat să aibă o nuntă discretă, Penelope Cruz a ieșit în evidență cu rochia pe care a purtat-o, concepută special de către creatorul de modă John Galliano.

Andei Ştefănescu și Antonia

Andei Ştefănescu s-a însurat în cel mai mare secret cu soția lui Antonia. Din nefericire, cuplul s-a separate în anul 2020. Andrei Ștefănescu și soția acestuia au divorțat după șapte ani de căsnicie. Artistul și-a informat fanii în privința a ceea ce se întâmplă cu băiețelul și locuința lor. Concurentul de la „Te cunosc de undeva” a anunțat pe rețelele sociale că el și Antonia au decis să o ia pe drumuri separate, iar în luna septembrie a anului 2020 au divorțat amiabil, la notar.

Componentul trupei „Alb-Negru” a anunțat că băiețelul în vârstă de trei ani a rămas cu mama, însă el îl vizitează zilnic. Cei doi foști soți se îngrijesc de bunăstarea micuțului Ayan.

Beyonce si Jay-Z

Beyonce și Jay-Z s-au căsătorit în secret, în 2008. Cei doi artiști au arătat primele imagini de la nunta lor, în cadrul concertului de debut al turneului pe care l-au avut împreună, în Statele Unite, în 2014.

Spectacolul din Miami a fost unul special pentru fani. În timp ce cuplul de cântăreți interpreta piesele ”Forever Young” și ”Halo”, pe un ecran gigantic au fost difuzate imagini de la nunta lor secretă, relatează revista People. Mai mult, Beyonce și Jay-Z le-au arătat spectatorilor și că și-au tatuat pe degetel inelare cifra ”IV”, care reprezintă datele lor de naștere (4 septembrie, respectiv 4 decembrie), dar și data la care s-au căsătorit.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. s-au căsătorit în SUA. Nici nu recunoscuseră oficial că formează un cuplu atunci când și-au jurat credință veșnică, în timpul unei vacanțe secrete în Statele Unite. Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au rezistat împreună doar șapte ani, după care au divorțat tot în cel mai mare secret, așa cum au făcut și nuntă

Cei doi parteneri de viață au ales să țină secretă uniunea lor și să nu povestească nimănui despre această, căsătorindu-se în Statele Unite ale Americii, în orașul Clark, situat la aproximativ 44 de kilometri de New York.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în 2005, pe platourile de filmare ale videoclipului „Te iubesc, femeie". Pe atunci, Andreea Marin era „Zana Surprizelor", dar i s-a potrivit mănușă rolul de proaspătă soție a lui Ștefan Bănică Junior. Confirmarea relației lor a venit după ce au fost surprinși de paparazii într-un club bucureștean.

Andreea Marin și Ștefan Bănică au devenit oficial soț și soție în 2006. S-au căsătorit în secret în America, iar fanii n-au avut parte de niciun detaliu de la nuntă cuplului. La fel de discreți au fost și la nașterea fetiței lor, Violeta. “Noi nu am dat poze de la căsătorie, nu am spus unde am fost, nu am dat poze cu fetiță noastră în momentul în care s-a născut, pentru că nu am vrut”, spune Ștefan Bănică Junior pe 4 octombrie 2011.