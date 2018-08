Vestea momentului! Nicole Scherzinger, fosta membră a trupei Pussycat Dolls, vine în România, la Cerbul de Aur! 

Nicole Scherzinger, celebra cântăreață americană în vârstă de 40 de ani, va urca pe scena de la Cerbul de Aur, pe 1 septembrie, la Brașov, anunță site-ul festivalului.

Nu este, însă, prima dată când Nicole Scherzinger concertează în România. Ea a mai urcat pe scenă în țara noastră, în 2007, când a cântat alături de trupa Pussycat Dolls.

În 2001 a câştigat prima ediţie de Popstars şi a devenit una dintre membrele formaţiei Eden’s Crush. După despărţirea lor, Scherzinger a participat la câteva proiecte muzicale sub numele de „Nicole Kea”. În 2003 s-a alăturat grupului Pussycat Dolls, devenind vocea principală. Acesta a fost nominalizat la Premiile Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare vocală a unui duet sau grup” pentru piesa „Stickwitu”. De pe albumul de debut, PCD, au fost lansate cinci cântece, cel mai bine clasat în topuri fiind „Don’t Cha”. Al doilea material discografic, Doll Domination, a fost lansat pe 19 septembrie 2008, cel mai nou single al grupului fiind „Jai Ho (You Are My Destiny)”

Desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, ediţia 2018 a Festivalului este una aniversară, cu o desfăşurare de gală, numeroase premii, a căror valoare totală este de 65 de mii de euro. Dedicat Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi evenimente adiacente.

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la prima ediţie din 1968 a Festivalului Cerbul de Aur. Prima ediţie a avut loc în 1968 la actualul Teatru Sică Alexandrescu din Braşov.După patru ediţii festivalul a fost oprit, dar reluată 20 de ani mai târziu într-o nouă locaţie: Piaţa Sfatului. Ultimul an în care s-a organizat festivalul a fost în 2009, iar de atunci au tot fost promisiuni că va fi reluat.

Printre artiştii străini care au urcat pe scena din Piaţa Sfatului de-a lungul timpului s-au numărat Kyle Minouge,Toto Cutugno Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Sheryl Crow, Tom Jones, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Pink, Scorpions şi Patricia Kaas.

Sursa foto: Facebook