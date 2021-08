Vica Blochina a fost evacuată din locuință din cauza datoriilor. Vedeta a pierdut apartamentul de lux

Vica Blochina a fost evacuată din apartamentul de lux pe care l-a primit de la fostul ei partener, Victor Pițurcă. În anul 2007, vedeta a primit drept cadou o locuință foarte scumpă, pe care, din cauza datoriilor ar fi pierdut-o.

Vica Blochina, datoriile care au făcut-o să evacueze locuința de lux pe care o deține

Fosta iubită a lui Victor Pițurcă, VIca Blochina, ar fi pierdut apartamentul de lux pe care îl deține într-un complex de apartemente de fițe din Capitală. Acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza datoriilor pe care ea le-a avut la întreținere. Locatarii blocului din care face parte și apartamentul ei s-ar fi plâns de faptul că ea nu plătește regulat întreținerea, iar suma care s-ar fi acumulat a fost de circa 3.000 de euro, acesta fiind motivul pentru care locuința ei a fost scoasă la licitația, iar suma cerută ar fi de 300 de ori mai mare decât ar costa imobilul.

Datoriile care ar fi trebuit fi plătite se ridicaseră la 2.600 de euro, iar apartamentul a fost scos la licitație cu suma de 199 de mii se euro, o sumă mult prea mică pentru cât ar costa cu adevărat această locuință, potrivit informațiilor oferite de Antena Stars.

Vica Blochina este cunoscută pentru petrecerile în localuri exclusiviste și vacanțe de vis pe care nu și le refuză niciodată, însă datoriile la întreținere ar fi ajuns-o din urmă, iar ea ar putea să-și piardă casa în care locuiește cu fiul ei, locuință pe care a primit-o de la fostul ei iubit, Victor Pițurcă.

„Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin. Am dat 300 de mii pe euro pe apartament'”, spunea Vica Blochina în urmă cu un an, potrivit spynews.ro.

Vica Blochina, imagini rare cu băiețelul ei. Cât de mult a crescut

Se pare că fosta balerină are o relație foarte puternică cu fiul său, chiar dacă nu vorbește prea mult despre acest subietct. De asemenea, pozele cu el au atras imediat atenția internauților și a înduioșat inima fanilor săi.

Un lucru este evident, Eden a moștenit din frumusețea părinților săi și semănă cu mama sa mai mult, însă ochii i-a dobândit de la Victor Pițurcă.

Deși fosta balerină și Victor Pițurcă nu au rămas în relații tocmai bune, Eden se înțelege foarte bine cu tatăl său și îl vizitează destul de des. Un lucru pe care nu îl știu oamenii din mediul online este faptul că băiatul are o relație strânsă și cu fratele său vitreg, Alex Pițurcă.

