Vica Blochina, de urgență la spital! A ajuns pe masa de operație! Ce au descoperit medicii

„Am fost la alergat și mi-am rupt piciorul și n-am știut că e rupt. Eu mi-am rupt piciorul la începutul antrenamentului, dar am zis că nu am cum să plec acasă fără să fac antrenament. Am venit la spital pentru că nu puteam să cald pe picior și am făcut fractură. Mi-a spus un medic să merg la spital, să văd ce s-a întâmplat. A insistat, efectiv mi-a trimis șoferul ca să mă duc să fac radiografie”, a spus Vica Blochina, la Antena Stars.

„Eu nu m-aș fi dus. Am zis că e entorsă și mergeam, am fost și la birou așa. Să nu mai spun că după ce mi-am rupt piciorul am sărit și coarda. Am fractură de metatarsian”, a adăugat ea.

Vica Blochina a mai spus că nu a mai avut niciodată probleme de sănătate și că i s-a spus că operația necesară are durata de o oră.