Vica Blochina spune că a fost jefuită. Fosta balerină susține că i-au fost furate mai multe bunuri

Vica Blochina acuză administrația blocului că i-a furat mai multe bunuri. Fosta iubită a lui Victor Pițurcă a declarat pentru spynews.ro că se va judeca în acest caz cu cei despre care spune că au prejudiciat-o.

Vica Blochina, acuzații pentru administrația blocului în care locuiește

Vica Blochina a susținut că a fost jefuită și a declarat pentru sursa menționată anterior că ar avea și probe video care să-i confirme acuzațiile.

Declarațiile Vicăi Blochina vin în contextul în care ea este deja implicată într-un dosar cu administrația blocului în care locuiește, după ce a fost dată în judecată pe motiv că nu a plătit costurile de întreținere.

„Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenţii. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2607,92 lei reprezentând cote de întreţinere aferente perioadei martie 2021 – august 2021, a sumei de 530,10 lei fond de reparaţii aferent perioadei martie 2021 – august 2021, a sumei de 207,38 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor de plată restante, neachitate, din perioada martie 2021 – august 2021, precum şi a sumei de 2841,76 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor de plată restante, neachitate, din perioada august 2019 – februarie 2021. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat”, se arată în dosar.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a patra, cincea oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalitățile. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare”, a spus Vica Blochina în urmă cu mai mult timp.

