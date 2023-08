Vila lui Dani Oțil, lux în toată regula! Cum arată casa de basm a matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Matinalul de la Neatza cu Razvan si Dani și soția lui trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiat minunat, care e nelipsit de pe micile ecrane.

„Acasă poți să-i spui locului ăluia la care visezi după primele trei zile de vacanță. Sau când ești plecat în oraș și ai o zi mai lungă, să vrei să ajungi acasă la răcoarea ta, mirosul tău, căldura ta. Locul ăla unde să fii ca telefonul pus la încărcat”, spunea matinalul de la Antena 1.

„Sunt foarte mândru că acum mai bine de zece ani am ales niște obiecte de mobilier care încă țin. Cum e canapeaua, pe care s-a dormit grav. N-a fost nici măcar la un preț mediu, a fost o canapea ieftină, dar am căutat-o atât de mult până când am reușit s-o găsesc și ține și acum. Până la 26 de ani nu am avut bani să fac aproape nimic. Dar de la 26 de ani am început să călătoresc și nu m-am mai oprit. Am văzut niște lucruri care mi-au rămas în minte: am elemente în casă pe care le-am văzut în Koh Samoi, de exemplu, în Thailanda. La Amsterdam am stat într-o mansardă superbă de unde am furat idei pentru baie. Mi le-am notat mental și când a venit momentul, le-am pus în practică”, a mai declarat Dani Oțil, potrivit lovedeco.ro.

Pivnița transformată într-un mic cinema privat este poate cel mai ingenios aspect al casei sale.

„De când am văzut casa, am văzut pivnița asta care e cu o înălțime de cameră normală, în care bănuiesc că orice om gospodar și-ar fi dorit să pună niște borcane, butoiul cu varză etc. Eu cred că orice om care are încă un spirit tânăr și viu are nevoie să se joace, așa că mi-am făcut un spațiu unde pot să mă joc și unde am și un mic cinema doar pentru două persoane. Mi s-a părut că o să dau lovitura cu treaba asta. N-am dat lovitura niciodată”, a mai spus Dani Oțil.

