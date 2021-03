Vin Diesel, poză rară cu cei doi copii ai săi. Cum arată cele mai importante persoane din viața celebrului actor

Mark Sinclair Vincent, cunoscut pe numele de Vin Diesel, este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de la Hollywood. Acesta a deveint rapid cunoscut datorită talentului său remarcabil și personajelor pe care le-a interpretat de-a lungul timpului.

Actorul a cunoscut celebritate atunci când a jucat rolului lui Dominic Toretto în seria de filme "The Fast and the Furious" (Fast & Furious), însă a reușit să cucerească publicul și cu aparițiile sale din filmele "Triplu X" (xXx), "Bona de la forțele speciale" ("The Pacifier"), "Hannibal the Conqueror", "Babylon A.D." și "Patru băieți și o geantă" ("Knockaround Guys").

Deși este foarte cunoscut și are mai bine de 69 milioane de persoane care îl urmăresc pe rețelele sociale, Vin Diesel preferă să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor și ochii curioșilor.