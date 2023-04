Vlad Gherman a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ce a publicat actorul pe rețelele sociale: „Am zăcut în pat”. Cum se simte acum

Vlad Gherman a publicat, pe contul său de Instagram, un carusel de imagini despre starea sa actuală. Prin intermediul postării, actorul și-a anunțat fanii din mediul online că s-a infectat cu COVID-19, publicând și un test cu rezultatul pozitiv.

Ce a publicat Vlad Gherman pe rețelele sociale: „M-a lovit ca un tren”

Celebrul actor a publicat, pe contul său de Instagram, mai multe imagini în care apare în pat, alături de „kit-ul de recuperare pentru coronavirus”.

Vlad Gherman le-a dezvăluit internauților că simptomele l-au „lovit” brusc, ținându-l la pat cu febră de 39 de grade. El le-a mai împărtășit oamenilor și cum și-a petrecut ziua de carantină, dezvăluindu-le acestora că a ajuns să folosească tot felul de „leacuri băbești” pentru a grăbi recuperarea:

„Kit-ul meu de recuperare pentru coronavirus. Da, am reușit să evit covid-ul din 2020 până ieri când m-a lovit ca un tren. Am zăcut în pat având constant 39 de grade, am folosit leacuri băbești, am băut ceaiuri peste ceaiuri, am luat pumni de pastile, am citit, am văzut 2 filme și lista continuă. Voi cum v-ați recuperat atunci când ați avut covid?”, a scris Vlad Gherman pe contul său de Instagram.

În stilul ștrengăresc caracteristic, Vlad Gherman a postat mai multe fotografii cu diverse preparate pe care le consumă în zilele acestea, glumind că infecția cu COVID-19 i-a reamintit de bucuria pe care o avea atunci când era mic și răcit, iar mama lui îi aducea una dintre gustările sale preferate: pâine prăjită cu unt și miere.

„Mesele mele preferate la orice răceală. Coronavirusul mi-a adus aminte de bucuria pe care o aveam când eram mic și răcit, iar mama îmi aducea să mănânc pâine prăjită cu unt și miere. Vă mai țin la curent cu starea mea de sănătate peste 2 zile! V-am pupat…de fapt…mai bine nu vă pup ca să nu vă dau și vouă covid, vă iau în brațe de la distanță!”, a mai scris actorul pe contul său de Instagram.

Ce planuri de viitor au Oana Moșneagu și Vlad Gherman

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au fost invitați, în urmă cu ceva timp, la emisiunea Xtra Night Show, acolo unde au fost „iscodiți” de către gazda emisiunii, Dan Capatos, să vorbească despre planurile lor de viitor.

Cei doi actori au explicat că urmează un an foarte aglomerat pentru ei din punct de vedere al carierei. Însă, deși se află pe o pantă ascendentă, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au dezvăluit că nu exclud discuțiile legate de întemeierea unei familii, dând de înțeles că se gândesc la un eventual copil, dar nu neapărat și la o căsătorie, potrivit declarațiilor făcute în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Cei doi au mai adăugat că, în această perioadă, interesul lor primordial este să fructifice cât mai mult partea carierei.

În plus, ei recunosc că există unele momente în care timpul împreună este limitat sau nu își pot face planuri de pe o zi pe alta, din cauza programului încărcat, dar și neprevăzut pe care îl implică meseria de actor:

„Suntem ocupați anul acesta și suntem focusați pe partea de carieră. Avem un an plin. Își doreșe (n.r. Vlad) foarte tare un copil. În discuția noastră, viza un copil, nu neapărat căsătoria. Despre asta am vorbit, dar având în vedere că suntem așa pe un plan ascendent amândoi, vreau să mă bucur, să mă joc cât pot.”, a declarat Oana Moșneagu la Xtra Night Show.

