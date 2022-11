Vlad Gherman, mesaj pentru influenceri, după ce a pierdut mii de urmăritori pe rețelele sociale: „Ce se întâmplă, fraților?”

Vlad Gherman a pierdut mai mulți urmăritori de pe platforma socială, însă nu este singurul.

Îndrăgitul actor s-a confruntat cu o problemă în ultimele zile, fără să știe, de fapt, ce i se întâmplă. Vlad Gherman își câștigă banii nu doar din actorie, ci și din mediul online, fiind un influencer cu peste 700.000 de fani pe Instagram.

Recent, platforma socială s-a întrerupt, pentru scurt timp, astfel că multe vedete din întreaga lume au avut de suferit, în special creatorii de conținut.

Vlad Gherman s-a arătat îngrijorat de blocarea temporară a contului său și a observat că a pierdut în jur de 4.000 de urmăritori pe Instagram. El a făcut un clip, în care le-a cerut sfatul celorlalți colegi de breaslă din sfera de entertainment:

„Fac apel la influenceri. Fraților, știți ce se întâmplă cu Instagramul? Am scăzut cu 4.000 de urmăritori în 4 minute. Oare fac ăștia curățenie de toamnă sau ce se întâmplă?! Vă rog să-mi scrieți dacă știți ce se întâmplă sau dacă îmi dați voi unfollow”, a transmis Vlad Gherman pe InstaStory, citează Spynews.

El a pierdut mii de fani în doar câteva minute, însă nu este singurul.

Fotbalistul de la Manchester United este una dintre cele mai urmărite persoane, la nivel mondial, pe rețelele sociale. Ronaldo are, pe Instagram, 493 de milioane de fani, iar din cauza întreruperii platformei, el a pierdut zilele trecute trei milioane de internauți care îl apreciau.

Totul s-a întâmplat pentru scurt timp, iar după ce defecțiunea s-a remediat, Ronaldo și-a recuperat numărul de urmăritori pe Instagram.

Luni, 31 octombrie, Instagram a anunțat că există o problemă a platformei, la nivel mondial. Mulți dintre utilizatorii de iPhone au reclamat că aplicația lor s-a blocat, iar mesajul ar fi fost acela că au contul suspendat. Întreruperea Instagram a făcut ca multe dintre vedete să-și piardă din urmăritori, pentru scurt timp.

„Am rezolvat această eroare, care a provocat dificultăți în ceea ce privește accesarea conturilor, din diferite zone ale lumii, și a afectat numărul de urmăritori. Ne cerem scuze!”, a anunțat Instagram.

We’ve resolved this bug now – it was causing people in different parts of the world to have issues accessing their accounts and caused a temporary change for some in number of followers. Sorry! 😵‍💫https://t.co/Q1FBOEI97D