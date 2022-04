Vladimir Drăghia și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului. Imaginea adorabilă prin care au dat vestea

Paștele a venit cu vești bune pentru familia lui Vladimir Drăghia. Actorul și soția lui, Alice Cavaleru, așteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea lui copil, iar astăzi, în zi de sărbătoare, au dezvăluit sexul bebelușului.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru vor deveni părinți pentru a doua oară

După ce au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară, Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au vești noi pentru admiratorii lor. Astăzi, la zi de sărbătoare, ei au dezvăluit sexul bebelușului care urmează să vină pe lume în câteva luni.

Ca data trecută, cei doi au dat vestea tot prin intermediul unei postări pe conturile lor de Instagram, spre bucuria urmăritorilor. Așadar, micuța Zora va avea o surioară.

„Este fetiță! Zora o să aibă o soră, eu o să fiu mama a două fetițe, iar Vladimir va trebui să se obișnuiască cu energia feminină dominantă din casă. Ne bucurăm să împărtășim cu voi această mare bucurie în zi de sărbătoare. Paște fericit vă dorim!”, a fost mesajul transmis de Alice Cavaleru.

Cum a aflat Alice Cavaleru că este însărcinată

Cei doi tineri părinți au povestit recent când au aflat că familia lor se va mări. Alice Cavaleru este însărcinată în patru luni și a povestit cum a aflat că este însărcinată.

„Eram în Thailanda când am aflat, mi-am făcut un test! (…) Mâncam numai mâncare thailandeză și după ce am aflat, cam la trei zile, s-au instalat grețurile și n-am mai putut să mănânc nimic. Am mâncat doar din meniul pentru copii! (…) A fost foarte diferit față de sarcina cu Zora. Primul trimestru mi-a fost greață non-stop, zi și noapte. Mâncam la 2 noaptea”, a spus soția lui Vladimir Drăghia.

„Dacă până să aflu de sarcină, am mâncat thailandez și indian chiar și la micul dejun, după ce au început grețurile, abia am reușit să-mi găsesc mâncare cât mai "curată", fără gusturi sau mirosuri intense. Am mâncat de foarte multe ori din meniul pentru copii. În trimestrul al doilea grețurile s-au diminuat considerabil. Acum îmi este greață când și când, dar intensitatea nu mai este la fel de mare”, a mai dezvăluit ea pe Instagram.

„Cam asta ar fi de povestit despre primul trimestru de sarcină. Total diferit de cum a fost în prima sarcină. Îmi amintesc grețurile, dar nu au fost nici pe jumătate ca acum. Și nici nu mă făceau să mănânc, ci din contră: nu puteam mânca din cauza lor. Legat de burtică, să știți că nu este așa mare mereu. Sunt zile în care abia se vede. Din acest motiv, am mâncat un sendviș imens înainte de ședința foto”, și-a încheiat aceasta postarea.

Vladimir și soția sa, Alice Cavaleru, sunt căsătoriți din 2018. Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri din mediul online. Alice este absolventă de design vestimentar și are propriul ei magazine de haine pentru copii.

Cei doi formează un cuplu din 2016 și au împreună o fetiță de 5 ani. Alice Cavaleru, în vârstă de 30 ani, va deveni mămică pentru a doua oară în doar câteva luni.

Vezi cum s-au descurcat echipele la marea finală Dancing on Ice: Vis în doi ▶ Noul episod e în AntenaPLAY