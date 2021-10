Vlăduța Lupău a explicat motivul pentru care nu a mai purtat costum popular în ultima vreme. Ce spune artista

Vlăduța Lupău este o artistă apreciată în România de publicul consumator de muzică de petrecere și populară, iar acest lucru o face să fie foarte des invitată să cânte la nunți și botezuri. Însă fanii au observat că ea nu a mai purtat de multă vreme în mediul online și nu numai costumul popular, iar ea a făcut o serie de explicații cu privire la acest aspect.

Vlăduța Lupău, motivul pentru care ea nu a mai purtat de mult timp costumul popular

Vlăduța Lupău a explicat care e motivul pentru care ea nu a mai fost văzută de fani pe rețelele de socializare îmbrăcată în port popular. Iar răspunsul nu a fost atât de complicat cum s-ar fi așteptat.

Motivul este unul simplu: aceasta a fost chemată la evenimente pentru a interpreta muzică ușoară. Astfel că, chiar dacă ea și-ar fi dorit să poarte mai des costumul popular, la evenimentele la care ea fost invitată să cânte nu i s-a cerut acest lucru.

„Mi-a spus cineva că nu ne-a văzut de mult timp îmbrăcați în costume populare. Am constatat și noi asta, împreună cu rapsozii, și vreau să vă spun că noi ne îmbrăcăm în costum popular când cântăm popular și autentic. Asta depinde de preferințele voastre, a celor care ne cheamă. Dacă ei preferă show și anumite piese pe care noi le cântăm, atunci noi nu îmbrăcăm costumul popular, pentru că suntem foarte atenți și îl iubim și îl respectăm”, a fost explicația pe care Vlăduța Lupău le-a oferit-o fanilor de pe rețelele de socializare.

Cântăreața are o carieră de succes în lumea muzicală, iar colaborările de care a avut parte de-a lungul timpului au făcut-o să fie una dintre cele mai ascultate artiste din țară.

Vlăduța Lupău, motivul pentru care ea a lipsit o perioadă de timp de pe rețelele de socializare

Celebra cântăreață Vlăduța Lupău nu a fost prezentă pe rețelele de socializare pentru o perioadă de timp, iar fanii au tot întrebat-o ce se întâmplă cu ea. Vedeta a declarat faptul că oboseala după atâtea concerte și drumuri a ajuns-o din urmă și a trebuit să ia o pauză.

„Vreau să vă mulțumesc celor care m-au tot întrebat de ce am lipsit de pe rețelele de socializare atâta timp. Vă trimit pupici. Această pauză mi-a prins foarte foarte bine, măcar 24 ore să nu postați, dacă eu am reușit atâtea zile și voi puteți. Mai ales că am cântat atâtea zile, atâtea luni, nu am avut deloc pauză, mă trezeam și cântam. M-a obosit psihic, mi-a prins bine pauza. Să-mi dați tagg dacă reușiți și voi”, a fost mesajul pe care ea l-a trimis.

„M-a epuizat din toate punctele de vedere programul meu. Chiar dacă îmi place enorm și nu aș putea să trăiesc fără programul pe care îl am și practic asta mă ține mereu fresh, am ajuns la un punct în care am clacat”, a scris ea pe Instagram,

