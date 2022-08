Bănel Nicoliță a câștigat finala săptămânii Splash! Vedete la apă. Cea de-a patra ediţie, lider de audienţă

Momentul a fost atât de emoționant, încât, alături de viitoarea mireasă, au plâns și ceilalți concurenți. La final, cel care a câștigat finala săptămânii Splash! Vedete la apă și și-a adjudecat și premiul de 10.000 de lei a fost Bănel Nicoliță. Totodată, gala de seara trecută a emisiunii a fost lider de audienţă atât la nivelul publicului comercial, cât şi la nivel urban.

Bănel Nicoliță a câștigat finala săptămânii Splash! Vedete la apă și premiul de 10.000 lei

Astfel, conform Kantar Media, finala săptămânii Splash! Vedete la apă a condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 si 54 de ani cu o medie de 4.6 puncte de rating şi 17.4% cota de piaţă. Şi la oraşe, cea de-a patra ediţie a noului sezon al celui mai răcoritor show al verii a fost prima opţiune a telespectatorilor, cu un rating mediu de 4.6 puncte şi 13.8% cota de piaţă.

Jazzy Jo, Vica Blochina, Maria Constantin, Bănel Nicoliță, Juno și Nick Casciaro sunt cei șase finaliști care au pregătit salturi asemenea unor campioni pentru finala săptămânii Splash! Vedete la apă. Iar cel care a deschis seara concursului a fost cântărețul italian, care a făcut o rotație și jumătate, în față de la platforma aflată la 5 metri înălțime. Înainte de această săritură spectaculoasă, el a pregătit un moment împreună cu Bănel Nicoliță, despre care spune că i-a devenit „frate“ în timpul filmărilor celui mai îndrăzneț show al verii. „(...) și-a dorit foarte mult să sară cu mama lui – din motive personale, nu a putut să ajungă. Și eu am fost de multe ori plecat afară și știu ce înseamnă să nu ai părinții lângă tine sau frații și, atunci, am zis: «Nu e problemă! Suntem frați, indiferent de ce se întâmplă, suntem aici!». Suntem uniți, aici am format o familie și un grup frumos. Nu e doar un concurs, aici, poți să-ți faci niște prieteni pe viață“, a declarat Bănel Nicoliță înainte de a executa de la 10 metri un salt special împreună cu Nick Casciaro – artistul a sărit cu spatele, iar fostul fotbalist cu fața.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 4 din 14 august 2022. Cine a câștigat prima finală a săptămânii și premiul de 10.000 de lei

Maria Constantin a executat săritura specială împreună cu Robert Stoica – afaceristul s-a așezat cu spatele la marginea platformei aflată la 3 metri înălțime, iar cântăreața s-a aruncat cu fața. „Și eu am frică de înălțime, mult mai rău decât ea“, a declarat iubitul vedetei la antrenamente.

Cea mai emotivă finalistă a săptămânii care s-a încheiat a urcat ulterior la 7 metri și a făcut o săritură simplă, însă, cu o tehnică foarte bună. În timp ce Maria Constantin era cu spatele către jurați și privea spre ecranul uriaș pe care rula săritura sa, i s-a alăturat și partenerul ei care avea un buchet de trandafiri albi și roșii, dar și cutia inelului de logodnă. Pentru câteva secunde, artista a crezut că este o mică surpriză din partea lui Robert Stoica, însă, când i-a auzit mărturisirea, a început să plângă... de fericire! Fricile ei deja au devenit istorie la Splash! Vedete la apă!

„Iubire, vâzând că ai avut curajul să faci treaba asta, mi-am făcut și eu curaj să te cer de soție“, a spus Robert Stoica în timp ce s-a apropiat și, ulterior, a îngenuncheat în fața Mariei Constantin. Cu inelul de logodnă în mână, afaceristul a întrebat-o pe cântăreață: „Vrei să fii soția mea?“, iar aceasta i-a spus cu multă emoție în glas: “Da, da, da! Te iubesc!“

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 4 din 14 august 2022. Vica Blochina a sărit alături de Raluca Șaulescu, după ce a sărutat-o

Juno l-a invitat pe Johny Romano să sară împreună cu el înainte de performanța punctată în finala săptămânii. Cei doi artiști au oferit un moment muzical pe platforma de la 5 metri înălțime dar, din păcate, săritura pentru concurs a fost una ratată. Cosmin Natanticu i-a dat un sfat lui Juno: vor mai fi și alte sezoane „Splash! Vedete la apă“. Vica Blochina a sărit împreună cu soția lui Ion Șaulescu de la 3 metri – ambele s-au aruncat în cap. Săritura punctată de jurați a Vicăi Blochina a fost realizată tot în cap, însă, de la 5 metri. Și, pentru că la filmările „Splash! Vedete la apă“ se leagă prietenii frumoase, Jazzy Jo i-a propus lui Ion Șaulescu să sară alături de ea, iar el a acceptat pe loc. Cei doi au sărit cu spatele de la trei metri, iar ceea ce au punctat jurații la artistă a fost un salt în față de la 5 metri.

De pe platforma de 3 metri, Bănel Nicoliță a făcut săritura specială alături de cele două fiice: Amalia are 9 ani, iar Natalia, 7: „Sincer, chiar am emoții foarte mari! (…). Eu am încredere în prințesele mele și ele au încredere în mine“. Saltul punctat de jurații show-ului a fost realizat de la 5 metri, iar modalitatea aleasă a fost atipică – fostul fotbalist s-a desprins spre apă din poziția stând cu spatele, în fund, iar intrarea în apă a fost perfectă.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 4 din 14 august 2022. Maria Constantin a fost cerută de soție după ce a sărit de la 7 metri

Clasamentul concurenților din finala săptămânii „Splash! Vedete la apă“: locul VI = Juno; locul V = Jazzy Jo; locul IV = Vica Blochina; locul III = Maria Constantin; locul II = Nick Casciaro; locul I = Bănel Nicoliță.

„N-am crezut o secundă că pot să câștig «Splash! Vedete la apă». Vreau să mulțumesc antrenorilor – Bogdănel și lui Cătălin – care au fost lângă mine… colegilor mei, care au stat tot timpul cu mine și m-au încurajat, publicului ăsta minunat și celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc din toată inima!“, a spus Bănel Nicoliță în timp ce ținea cecul de 10.000 de lei. Clasându-se pe locul al doilea, Nick Casciaro a primit un sejur în unicul resort de 5* din Delta Dunării.

Joi, 18 august, de la 20:00, pe Antena 1, alte 6 vedete au acceptat să își depășească limitele pe platourile de filmare ale emisiunii „Splash! Vedete la apă“.