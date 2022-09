Mellina și Zannidache s-au calificat în finala săptămânii Splash! Vedete la apă. Cum a ajuns artista în semifinalele show-ului

Paula Chirilă a fost cea care a deschis seara competiției și, înainte să execute saltul pe care l-a pregătit, artista s-a jucat la propriu cu sentimentele tuturor. Inițial, s-a oprit pe platforma de la 3 metri, după care a urcat împreună cu Ramona Olaru pe ultima, lăsând impresia că va plonja de acolo. După un schimb de replici amuzant, actrița a coborât pe prima platformă, de unde a făcut o săritură simplă spre-nainte.

„Sincer, eu am sărit de rușine. (...). Am frică de înălțime“, a spus Paula Chirilă, după ce a ieșit din bazin, iar Clara Gherase i-a explicat ce a greșit: „Ai pășit din platformă, nu ai sărit – prima greșeală. Te-ai aplecat puțin, așa ai intrat și în apă. (…). Dar eu te felicit pentru curaj!“.

Zannidache a impresionat cu săriturile sale la Splash! Vedete la apă

Supranumit „campionul“ și cu un curaj nelimitat, Zannidache i-a impresionat pe antrenori și pe colegii săi la antrenamente. Acolo, el a sărit de mai multe ori de la 10 metri înălțime, însă, în seara concursului, cântărețul a ales să execute un salt cu dificultate de pe prima platformă – fiind în șezut, el s-a rostogolit spre-nainte cu genunchii la piept, iar intrarea a fost în cap. Clara Gherase l-a punctat cu 5,5: „Asta ai cam ratat-o, ai fost în lipsă. Nu ai reușit să atingi verticala, ai depărtat puțin picioarele și ai îndoit genunchii. Deci, nu a fost o săritură foarte reușită, dar nici rea“.

Erika Isac a acceptat provocarea „Splash! Vedete la apă“, deși, are două fobii: de înălțime, de apă adâncă și se teme să nu se înece. Artista și-a găsit curajul de a sări de pe prima platformă, însă, s-a ținut cu mâna de nas și a fost depunctată de jurați. Iulia Albu a încurajat-o: „Știi și tu cum ai sărit, nu trebuie să spun eu. Și nu-ți mai imagina lucruri, ești foarte tânără și poți să-ți depășești absolut toate fricile pe care le ai, crede-mă! Eu era să mă înec la 5 ani și asta nu m-a împiedicat să fac înot. Bine, de sărit, încă nu știu, dar mi-a promis Nea Mărin că mă învață“.

A venit la Bazinul Olimpic de la Bacău motivat și, chiar dacă la antrenamente a avut un mic blocaj când a urcat pe platforma de la 5 metri înălțime, Dima Trofim a mers în seara competiției pe ultima, de unde a făcut un salt fain spre-nainte. „Eram convins că o să te duci la 10, pentru că tu ești născut ca să fii așa! Și mă bucur că ai făcut o săritură bună, nu foarte bună“, a spus Nea Mărin, iar Iulia Albu a subliniat: „S-a văzut că ți-a fost teamă și este cu atât mai important că ai reușit să sari de la 10 metri. Am văzut că, poate, nu ai fost foarte sigur de la început, dar te-ai echilibrat în aer și asta e, pentru mine, mai important decât să pornești perfect. Sunt sigură că fetele tale sunt mândre de tine. Bravo!“.

Cristi Iacob și-a cedat locul Mellinei în semifinala Splash! Vedete la apă

Mellina a venit la „Splash! Vedete la apă“ ca să își depășească alte limite, deși, înainte să ajungă la filmările show-ului, ea a cucerit cel mai înalt munte din Africa – Kilimanjaro, care are 5.895 de metri. Cântăreața a plonjat cu fața spre bazin de pe platforma aflată la 7 metri înălțime. Clara Gherase a punctat: „Ai avut o desprindere cam nehotărâtă din platformă, puțin, genunchii îndoiți la plecarea din platformă. Te-ai grăbit să aduci brațele jos, pe lângă corp și, din cauza aceasta, te-ai aplecat puțin spre-nainte. Intrarea n-a fost pe vertical, dar nu a fost rău. Te felicit pentru curaj!“.

Fiind în vacanță de la „Te cunosc de undeva!“ și având câteva zile libere de la celelalte proiecte, Cristi Iacob a descoperit câte puțin din experiența de a fi concurent în cadrul unui show. Actorul a mers la 3 metri înălțime, de unde a făcut un salt din roată, iar Bogdan Ioniță a fost primul care l-a felicitat: „Bravo, ai mult curaj! Ai 54 de ani, trebuie să specificăm treaba asta, da, felicitări! Nu e ușor să faci așa ceva la vârsta ta, da! Și felicitări!“.

Iulia Albu l-a punctat cu 10 și a arătat nota, deși, conform regulamentului, ea le dezvăluie după prestațiile tuturor concurenților. Astfel, Cristi Iacob s-a clasat pe locul doi în clasament, însă, el a decis ca șansa lui să devină sansa Mellinei. „Am o surpriză pentru voi! Pentru că am fost notat cu o politețe desăvârșită și am fost întâmpinat cu atâta dragoste și iubire, eu nu sunt în forma tocmai cea mai bună (n.r.: arată cu mâna stângă spre tăietura pe care o are la piciorul stâng) aşa că am plăcerea să ofer locul meu Mellinei “, a spus Cristi Iacob.

Clasamentul celor șase concurenți după ce s-a aflat nota secretă: locul I – Dima Trofim, locul II – Cristi Iacob, locul III – Zannidache, locul IV – Mellina, locul V – Paula Chirilă, locul VI – Erika Isac. Însă, pentru că jurații i-au permis actorului să modifice pentru o seară regulamentul emisiunii, Mellina a sărit a doua oară. Și Dima Trofim, și Zanni au executat al doilea salt.

În timp ce prezentatorul de la Antena Stars a plonjat de la 5 metri din stând în mâini, iar intrarea în apă a fost în cap, cântărețul a executat un salt și jumătate grupat, cu intrarea în cap, tot de pe aceeași platformă. Iar artista de 35 de ani a făcut un salt în cap cu o tehnică atât de bună, încât a reușit să obțină locul II, un premiu de 1.500 de lei și, totodată, să se califice în finala săptămânii „Splash! Vedete la apă“. Pe primul loc s-a clasat Zannidache – el a primit și cecul de 3.500 de lei.

Aza, Lorelai, Roxana Nemeș, Luis Gabriel, Eric de Oliveira și Valentin Sanfira sunt concurenții care vor participa în gala de calificări difuzată vineri, 2 septembrie, de la 20:30, la Antena 1. Ce salturi au realizat aceștia și de pe ce platforme, telespectatorii pot afla urmărind ediția „Splash! Vedete la apă“ mâine, începând cu ora 20:30, pe Antena 1.