Naomi Hedman, în lacrimi la antrenamentele Splash! Vedete la apă. De ce a clacat logodnica lui Florin Ristei

Naomi Hedman a făcut cursuri de înot pe când avea patru ani, însă a fost o perioadă în care nu reușea să se scufunde cu ușurință sub apă. Anii au trecut, iar logodnica lui Florin Ristei a învățat să facă și acest lucru, însă, la filmările celui mai răcoritor show al verii s-a confruntat cu una dintre fricile sale: teama de înălțime.

Nu doar antrenorii au încurajat-o, ci și colegii de echipă – Natalia Mateuț a susținut-o exact așa cum procedează și cu prietenele sale.

Naomi Hedman a izbucnit în lacrimi la antrenamentele Splash! Vedete la apă

„Uită-te la mine! Ești foarte frumoasă, ești înaltă, ești minunată, ești Naomi! (…) Ar fi imposibil pentru tine să nu poți să sari de la 3 metri“ , i-a spus prezentatoarea de la Antena Stars, care s-a așezat în fața ei, iar Naomi a dezvăluit în interviul oferit pe marginea Bazinului Olimpic de la Bacău: „Cred că am învățat să înot când aveam 4 ani. Mergeam la cursuri de înot în fiecare săptămână. (...). Mama a făcut tot posibilul ca noi să învățăm să înotăm. Au încercat să mă învețe să mă scufund, dar nu am reușit când eram mai mică”.

Întrebată de Monica Bîrlădeanu dacă logodnicul său a pus presiune pe ea înainte să ajungă la filmările „Splash!Vedete la apă“, Naomi Hedman a răspuns râzând: „La început, mi-a spus: «Când mergi acolo, sari de la 10 metri! Dacă nu sari de la 10 metri, să nu mai vii acasă!» Când am venit, m-am gândit: «Ok, 10 metri!» După, m-am dus la 10 metri în prima zi și eram… speriată și mi-era foarte frică!“

Dacă artista a executat un salt de pe ultima platformă și dacă notele primite de la jurați au fost mari, telespectatorii pot afla în cea de-a cincea ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apă“, difuzată astăzi, de la 20:30, la Antena 1.

Noul sezon al celui mai răcoritor show al verii aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări săriturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa salturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de săriturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de înot de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și cei de acasă își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.