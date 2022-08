Nasrin a acceptat provocarea Splash! Vedete la apă. Are 2 fobii, iar în ziua concursului a luat o decizie care îi va schimba viața

La 31 de ani, Nasrin Ameri a acceptat provocarea „Splash! Vedete la apă“ ca să își adauge „în palmares“ două victorii: învingerea fricii de apă și pe cea de înălțime.

„Sunt o fată, aș spune eu, îndrăzneață, (... vreau să îmi dovedesc aici, la «Splash! Vedete la apă» că, într-adevăr, pot să îmi înving orice teamă. Teama de apă, teama de înălțime. Nu, nu știu să înot, dacă asta o să vă întrebați“, a declarat fosta prezentatoare.

În zilele de antrenamente, Nasrin a intrat mult timp în apă cu centura, iar cele două fobii au făcut-o să nu poată urma întocmai sfaturile antrenorului ei, Cătălin Cozma.

Nasrin Ameri și-a depășit limitele la Splash! Vedete la apă

„(…). Pentru mine, «Splash!» este experiența vieții mele! Mi-a fost teribil de frică de apă, de cădere în gol, de înălțime, de înotat. Am învățat puțin să înot, am făcut câteva ture de bazin fără centură. Nu am sărit deloc, deloc la antrenamente, decât de pe marginea bazinului (…)“, a mai mărturisit bruneta, iar Cătălin Cozma a spus într-un interviu oferit la antrenamente: „Ideea este că noi, antrenorii, trebuie să-i pregătim ca în concurs să facă o săritură cât mai bună, să fim siguri că urcă acolo și știu ce fac. Dar, Nasrin, m-ai terorizat! Am fost… la un moment dat, am plecat de la antrenament, am zis că nu se poate!“

Totuși, Nasrin Ameri a putut să își găsească puterea şi curajul ca să urce în seara competiției pe una dintre platforme. După ce a ieșit din apă, ea s-a declarat extrem de fericită de ceea ce a făcut și a dezvăluit că, în dimineața concursului, s-a înscris la cursuri de înot.

„Știu că poate părea banal pentru foarte mulți dintre cei de acasă, poate și pentru voi, dar cred că atât de fericită nu cred că am fost vreodată în viața mea! Și am simțit că mi-am luat cea mai mare greutate de pe inimă (...). Am avut foarte mari emoții! (...). Azi-dimineață (n.r.: în dimineața în care s-a filmat competiția), primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă înscriu la niște cursuri de înot! Pentru că m-a motivat super, super mult și îmi doresc din suflet să mai particip și, de ce nu, de acolo, de sus, să sar de acolo (n.r.: de pe platforma aflată la 10 metri înălțime)“, a afirmat vedeta.

Noul sezon din Splash! Vedete la apă aduce pe micile ecrane surprize de proporții uriașe

Cum a fost saltul lui Nasrin Ameri, de la ce înălțime l-a făcut și ce note a primit de la jurați, dar și cine sunt următorii concurenți care au acceptat să își depășească limitele pe platourile de filmare ale emisiunii „Splash! Vedete la apă“, telespectatorii pot afla urmărind edițiile de săptămâna aceasta. Cel de-al cincilea episod va fi joi, 18 august, începând cu ora 20:30, pe Antena 1.

Noul sezon al celui mai răcoritor show al verii aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări săriturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa salturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de săriturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de Înot de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și cei de acasă își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.