Piticu a câștigat finala săptămânii Splash! Vedete la apă și premiul de 10.000 lei

Acesta din urmă a fost adus în competiție de Clara Gherase, iar Cosmin Natanticu și-a folosit wild card-ul pentru ca Naomi Hedman să aibă o nouă șansă în cadrul sezonului de anul acesta.

Gala finalei a fost deschisă de Sonny Medini, a cărui săritură specială a fost realizată alături de mai mulți copii, aflați la toate platformele: „O să facem <circ> la «Splash!»“. El a plonjat de la 3 metri înălțime, unde s-au aflat fiica lui și de unul dintre nepoții lui Nea Mărin. Scena a fost impresionantă și toți cei prezenți i-au aplaudat cu admirație. Cătălin Cozma a precizat: „Este o premieră! Nu a mai executat nimeni o astfel de săritură. Bravo, vă felicit! Sunteți foarte tari!“.

Seară de excepție la Spalsh! Vedete la apă. Cum s-au descurcat concurenții

Pentru săritura individuală, Sonny Medini a urcat la plaforma de la 7 metri, de unde a făcut un salt și jumătate cu spatele și a intrat în apă în picioare. Cătălin Cozma a declarat: „La 42 de ani, să faci o astfel de săritură – este una dintre cele mai grele pe care am văzut-o la «Splash!» – te felicit, Sonny, bravo! Felicitări!“.

Codruța Sanfira și Sebastian Coțofană au sărit, în tandem, de la 5 metri și, înainte de salt, artista a renunțat la centura albastră. Gestul ei a fost apreciat de jurați, iar Nea Mărin a subliniat: „Faptul că a ajuns după 4 zile să arunce și centura e un lucru extraordinar! Acum, ar trebui să meargă direct la un bazin să își ia un profesor, pentru că e păcat!”. Săritura individuală a artistei a fost, de fapt, o rostogolire din stând în fund și venit în apa bazinului, în picioare. Pentru că a avut puțin timp de exersat, tehnica nu a fost foarte bună, însă, Iulia Albu i-a dezvăluit că își dorește să o revadă în competiție și că o vede câștigătoare.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 11 din 28 august 2022. Cu ce săritură a stârnit Piticu ropote de aplauze. "Campion"

Dima Melnic a sărit împreună cu fratele lui mai mic de la 7 metri, iar tatăl lor a plonjat de pe platforma de la 5 metri înălțime. Concurentul i-a dedicat săritura mamei sale: „Nu voiam să sară cu noi din cauză că vrem să-I dedicăm acest salt ei, deoarece este ziua ei“. Ulterior, fostul dansator a urcat la 10 metri, de unde a făcut o săritură din stând în mâini. Clara Gherase i-a dat nota 8: „Sezonul trecut s-a câștigat cu această săritură! Bravo, Dima! Ai o ținută foarte frumoasă (...) nu a avut genunchii perfect întinși, de-asta a intrat cu stropi“.

Cu fobie de înălțime, Alina Petre a ales să sară, în tandem, cu soțul ei, Dragoș Tănase, de la 3 metri. „N-am mai avut timp să repet cu el deloc. Și el, săracul, n-a sărit în viața lui. A descoperit că-i e frică de înălțime“, a declarat multipla campioană la dans sportiv. Saltul pregătit pentru finala săptămânii „Splash! Vedete la apă“ a fost realizat cu spatele la bazin, de pe aceeași platformă – 3 metri.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 11 din 28 august 2022. Naomi Hedman, logodnica lui Florin Ristei, din nou o apariție impresionantă

Naomi Hedman l-a provocat pe Cosmin Natanticu să sară alături de ea, după ce juratul a adus-o în concurs cu ajutorul unui wild card. În ciuda insistențelor tuturor, comediantul a plonjat de pe marginea bazinului, iar logodnica lui Florin Ristei, de la 3 metri. Cătălin Cozma a punctat: „Eu nu am pregătit o astfel de săritură cu el! Am văzut un backflip, mă așteptam să sari în picioare, pentru că, de la 50 de cm – ce săritură să faci? Dar ai făcut un salt înapoi… aproape bine“. Finalista a urcat apoi la următoarea platformă, de unde a făcut o săritură simplă, cu fața. „Mi-a plăcut săritura ta! Ai fost puțin cam relaxată la intrarea în apă. Totuși, cred că a fost un câștig pentru toți să te vedem în finală”, a declarat Iulia Albu.

Sebastian Coțofană a acceptat și invitația lui Piticu de a sări împreună în cadrul finalei săptămânii „Splash! Vedete la apă“. Ei au făcut un salt special de la 5 metri, care a fost foarte apreciat de toți. Ulterior, finalistul a mers la ultima platformă, de unde a executat o săritură cu spatele, iar intrarea în apă a fost corectă. „Bravo, Piticule! Încă o dată ai demonstrat că ai un caracter puternic, la câtă presiune a fost pe tine aici, ai știut să îți controlezi foarte bine emoțiile și să faci o săritură perfectă. Bravo!“, a spus Clara Gherase, care l-a notat cu 9.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 11 din 28 august 2022. De ce a clacat și a izbucnit în lacrimi Alina Petre. Ce s-a întâmplat

La final, după ce s-au calculat notele secrete acordate de Iulia Albu, Monica Bîrlădeanu a anunțat că Piticu a câștigat trofeul show-ului și, totodată, premiul de 10.000 de lei. „Încă o dată campion! Al doilea «Splash! Vedete la apă» câștigat! Sunt foarte fericit! Am rămas fără cuvinte… Mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce s-a întâmplat aici! Mulțumesc pentru emoțiile frumoase pe care le-am trăit aici, a declarat Piticu.

Săptămâna aceasta, telespectatorii vor putea urmări ultimele 3 ediţii ale acestui sezon Splash! Vedete la apă, difuzate miercuri şi vineri, de la 20:30, în vreme ce ultimul câştigător al sezonului va fi desemnat sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1.