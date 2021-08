Splash! Vedete la apă, 28 august 2021. Răzvan Babană, săritură îndrăzneață de la 5 metri. Momentul unic pregătit de el

Răzvan Babană a făcut un show complet la Splash! Vedete la apă după ce a reușit să surprindă pe toată lumea cu un număr de dans special.

Răzvan Babană, săritură curajoasă de la 5 metri. Cum s-a descurcat acesta

Răzvan Babană a știut cum să-și facă simțită prezența la Splash! Vedete la apă în modul său special și plin de umor. Jurații l-au numit sarea și piperul acestei ediții. Chef-ul a avut curajul de a sări de la 5 metri, deși i-a păcălit pe toți că o va face de la 3.

„Pentru cei care nu mă cunsoc, adică 1% din țară, eu sunt Babană. Am 27 de ani și sunt organizator de eveniemtne și bucătar. Sunt excentic, sunt tot ceea ce vreți să vedeți. Am venit sla Splash că mor de frică, nu știu să înot. Eu nu știu nimic despre apă. Doar că fac 7 dușuri pe zi, alt contact nu am cu apa. Am zis că dacă nu vin la Splash să-mi înving fricile, unde anume. La 10 metri credeam că nu mai pot trăi. Tremuram de frică.

Eu în viața asta sunt un învingător. Mi-am pus două centuri, să ies din apă. Ceea ce se întâmplă aici e rupt din filmele de groază. Eu nu știu dacă apuc ziua doi. Eu voi fi o operă de artă. Nu am nicio emoție. Trebuie să menționez că habar nu am să înot. Am văzut că sună cine trebuia să sune și am zis da, vin”, a fost declarația plină de umor a lui, înainte de a sări în apă.

Jurizarea lui Răzvan Babană la Splash! Vedete la apă, 28 august

„Mi-ai plăcut pentru că ai făcut un moent, e ceva ce nu a mai făcut nimeni. Îmi place că ai fost tu, că ești asumat. E un lucru minunat”, a spus Iulia Albu.

„E haios, e comic a făcut show. Da, bravo. Apreciez. Felicitări. Cu săritura, mai mult ai căzut. Dar te-ai echilibrat mai bine în aer”, a spus Clara.

„Ce să aveți mă cu Babană, a intrat pe melodia mea. M-a închis cumva”, a spus Jean.

„E pentru prima dată pentru cineva să facă un moment înainte de săritură, dar săritura a fost cum ai zis tu”, a spus Nea Marin.

Iată ce note a primit:

Nea Mărin - 6

Clara - 4

Jean de la Craiova - 8

Nota secretă i-a aparținut Iuliei Albu.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

