Splash! Vedete la apă, 4 septembrie 2021. Doinița Oancea a avut momente în care a plâns, dar a primit toate laudele după săritură

Doinița Oancea s-a autodescris astfel: "Am 38 de ani acum, anul trecut aveam 37. Sunt actriță la bază, am la activ multe seriale și telenovele, nu stau să le înșir, că-s multe. Cu dragostea stau excepțional, despărțită după cinci ani și jumătate de relație, și cu sportul stau extraordinar, niciodată nu mi-a plăcut să fac sport".

Cătălin Cozma a fost antrenorul concurentei, despre care Doinița a avut numai cuvinte de laudă: "Mi-a căpătat încrederea și m-a făcut să înot! Băiatul ăsta e magic. Cred că este și destul de răbdător, dar nu cred că i-am pus probleme foarte mari", a spus ea.

Doinița Oancea, săritura de la cinci metri de la Splash! Vedete la apă: "Nu pot să cred!"

La antrenamente, Cătălin Cozma, antrenorul Doiniței Oancea, a observat cum teama de înălțime pe care actrița o are îi pune acesteia bețe în roate. Deși a reușit să o învețe să înoate, a fost mai greu să o facă să își învingă frica de înălțime. Pe alocuri, aceasta a trecut prin momente grele.

"S-a emoționat, a început să plângă, au început factorii ăștia pe care mulți dintre concurenți îi au", a spus Cătălin Cozma.

"Am obosit. Mi-am dat seama că m-a obosit apa, de fapt, nu știu dacă neapărat apa, cât stresul pe care l-am avut. Nu te gândi că am fost relaxată pe parcursul antrenamentului. Se acumulează un volum destul de mare de stres în interiorul meu", a spus Doinița Oancea.

"Mă duc afară să plâng, lăsați-mă în pace!", a mai spus ea.

Actrița a decis totuși să sară de la cinci metri, nu de la trei metri, iar odată ajunsă pe platformă, ea a mulțumit în mod special lui Cătălin Cozma pentru tot ce a făcut acesta pentru ea. Apoi, a cerut să i se pună melodia preferată, cântată de Elena Ionescu, și a sărit fără teamă în bazin.

"Nu pot să cred că am făcut asta!", le-a spus Doinița colegilor ei, abia ieșită din apă.

Jurizarea Doiniței Oancea la Splash! Vedete la apă: "O să primești roluri în care o să faci cascadorii"

Iulia Albu: "Bravo, mi-a plăcut că ai sărit. Mi-a plăcut entuziasmul tău, mi-a plăcut că ai ieșit din bazin fericită.

Jean de la Craiova: "Măi, Doinița, toată lumea știe că ești o actriță foarte bună, dar astăzi s-au convins că ești și curajoasă. Cred că de mâine o să primești roluri în care te arunci de pe tren, din camion, cine știe, cascadorii".

Nea Marin, feblețea Doiniței Oancea, a avut și el numai cuvinte frumoase de spus: "Este următoarea fină a mea pentru că i-am promis că o s-o cunun. O să fiu nașul ei, dar aștept de câțiva ani, tot aștept, aștept, aștept, aștept...".

Clara Gherase: "Nu a fost o desprindere foarte hotărâtă din platormă, ai avut genunchii îndoiți și aterizarea în apă tot cu genunchii îndoiți și cu brațele îndoite. Nu a fost foarte elegantă, dar țin să te felicit. Ai avut curaj".

Iată ce note a primit Doinița Oancea:

Nea Marin - 7,5

Clara Gherase - 4,5

Jean de la Craiova - 8,0

Nota Iuliei Albu a fost secretă.

Cătălin Cozma, antrenorul Doiniței Oancea: "Îi era teamă și să intre în apă, am zis că o să am de-a face cu ea... E prima oară când a sărit de la 5 metri. Am avut emoții foarte mari, te-ai descurcat foarte bine, a fost o etapă pe care ai trecut-o și ai trecut-o foarte bine".

Despre noul sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apă"

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Marin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii.

De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor s-au alăturat echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

