Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021. Marian Pavel a cântat la vioară până să sară, de emoție. Soția: "Sper să scapi întreg!"

Îndrăzneț, săritor și sufletist, cu suflet de mare artist, Marian Pavel vine acum în mare formă să sară de pe platformă! O prezentare mai bună a lui la Splash! Vedete la apă nici că se putea.

Tânărul are 26 de ani, e din Baia Mare, iubește muzica și cântă la evenimente. El a cochetat cu muzica încă de mic și e gata pentru o săritură "artistică" la Splash! Vedete la apă. Acesta a fost concurent și la Mireasa, sezon 3.

"Am rezistat enorm de mult, consider eu, cinci luni. Am ieșit de acolo și însurat, așa că acum am zis să mai accept o provocare!".

"Am știut din start că mă tem de înălțime! Am demonstrat asta și îmi pare rău că sunt fricos", a spus artistul la antrenamentele Splash! Vedete la apă.

Marian Pavel, show cu vioara înainte de săritura de la 10 metri de la Splash! Vedete la apă: "De înălțime sunt terminat, de apă n-am nicio frică!"

"Ce emoții am de la înălțimea asta, îmi taie toate picioarele! De înălțime sunt terminat, de apă n-am nicio frică!", a spus Marian, când s-a văzut așa sus. Cum Ramona Olaru a vrut ca Marian să îi facă o cântare înainte să se scufunde, cineva a venit să îi aducă artistului vioara. Și uite-așa a început show-ul!

După sunetul viorii, s-a auzit tot mai tare inima lui Marian cum bate. "Nea Marin, am uitat tot ce-am știut să cânt. Doamne fer' ce-i aici!", a spus concurentul, dar când a văzut-o pe soția lui în public, pe Andreea, și-a revenit complet. "Cea mai bună susținătoare!". Cei doi s-au căsătorit de curând. Ea i-a transmis lui Marian un mesaj: "Te iubesc mult și m-ai surprins că ai urcat la 10 metri, nu pot să cred că sari de acolo, dar îți urez succes. Sper să ajungi întreg!".

Marian Pavel și-a făcut cruce și apoi a sărit!

Jurizarea lui Marian Pavel de la Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021. Iulia Albu l-a aplaudat

Până la jurizare, Marian Pavel a spus că o îndrăgește pe Iulia Albu și că aceasta ar fi fost potrivită în armată pentru că are un anume tip de atitudine. "În armată? Cum aș fi putut eu să fiu în armată așa?", a spus jurata, care s-a ridicat de la masă și a făcut o defilare în rochia ei verde, cu crăpături, ca să arate tuturor cât de frumoasă este și în această seară.

Nea Marin: "N-a fost o săritură extraordinară, dar eu o să punctez exact ceea ce am văzut".

Jean de la Craiova: "Maramureșean! Dacă săreai și cu chipiul ăla pe cap, eram cel mai fericit! E bine, o să ai o notă frumoasă!".

Clara Gherase: "Mi-a plăcut cum mergeai pe platformă, parcă mergeai la tăiere. S-a văzut că ți-era frică! N-a fost o desprindere foarte puternică din platformă, mai mult ai căzut. Te-ai dezechilibrat cam tare. Oricum, felicitări că te-ai dus la 10 metri. Ai cântat foarte frumos".

Iulia Albu l-a aplaudat: "Mi-a plăcut curajul tău. Ai o soție superbă, să fiți fericiți. Ador faptul că ai integrat în ținuta ta elemente ale portului popular, îmi place că ai intrat cu un pieptar. Bravo, țin să aplaud pentru asta, trebuie să fim mândri și să ne iubim tradițiile".

Iată ce note a primit Marian Pavel:

Nea Marin - 8,0

Clara Gherase - 4,5

Jean de la Craiova - 8,0

Nota Iuliei Albu a fost secretă.

Despre noul sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apă"

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Jurații vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii.

De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor s-au alăturat echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

