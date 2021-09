Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021. Sandy a sărit excepțional în apă, stând în mâini! Care e drama neștiută a concurentei

Sandy Medini: "Sunt sora lui Sonny Medini, de la Circul Bellucci, și trebuie să încerc la toate. Neapărat. Trebuie să trecem peste frică pentru că orice se poate. Omul poate orice dacă vrea. Vreau să mă distrez și vreau să fac ceva care place celorlalți".

Sandy a fost bucuroasă ca un copil la antrenamentele de la Splash! Vedete la apă și toată lumea a spus că se descurcă foarte bine. Antrenorul ei, Cătălin Cozma, a spus că are tehnică și a lăudat-o cu fiecare ocazie. La fel și ceilalți concurenți, care au privit-o cu admirație ori de câte ori aceasta a făcut sărituri în apă.

Citește și: Splash! Vedete la apă, lider detaşat de audienţă, pe toate categoriile de public! Sonny Medini, al treilea finalist din sezon

"Eu am văzut-o cum a sărit stând în mâini, zic că ne 'sparge' pe toți. Pe bune", a spus Adriana Bahmuțeanu despre Sandy.

Sandy a sărit excepțional în apă din mâini, la Splash! Vedete la apă: "Acum, tremur!"

Înainte să sară, Sandy a spus că este bucuroasă că face parte din show și că are emoții. Ea le-a spus colegilor că îi iubește, pentru că s-a atașat de ei. A mai spus, totodată, că abia așteaptă să concureze cu fratele ei în cazul în care va ajunge în Marea Finală de la Splash! Vedete la apă, că doar așa făceau și în copilărie.

Părinții și soțul i-au transmis lui Sandy încurajările lor, moment în care aceasta a simțit că e cuprinsă de și mai multe emoții. "Acum, tremur!", a mărturisit ea.

Ramona Olaru a lăsat-o singură, ca să se adune, iar apoi Sandy a luat poziție. Întâi de toate, și-a făcut o mică încălzire, apoi a sărit!

Jurizarea lui Sandy la Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021: "E o femeie extraordinară"

Nea Marin: "Înainte să spun despre săritură, trebuie să spun așa. E o femeie extraordinară. A învins cancerul. Ea a avut cancer și l-a învins. Noi am fost toți lângă ea. Are și un cumnat care e paralizat. Noi, în 2019, am fost lângă ei, să muncim împreună, ca să putem să strângem bani pentru că trebuie să dea în fiecare lună 3.000 de euro pentru tratamentul acelui om".

Tot nea Marin: "A fost o săritură foarte bună, din punctul meu de vedere. Intrarea în apă a fost bună, numai că picioarele au venit acolo unde nu ar fi trebuit să vină".

Jean de la Craiova: "Știam că ai curaj, știam că ești o femeie curajoasă. Foarte mișto. O să ai o notă mișto".

Clara Gherase: "Pot să spun că ai ridicat ștacheta foarte mult de la început. Să îi vedem pe următorii concurenți ce fac. Dacă lăsai un pic călcâiul să cadă odată cu umărul, prindeai verticala foarte bine. O săritură foarte bună".

Iulia Albu: "În primul rând, ai tot respectul meu. Eu cred că ai avut o săritură bună, însă tu ai făcut acrobație. Nu e același lucru cu pregătirea pe care o au ceilalți colegi care stau pe canapea. Voi ține cont și de asta, să știi".

Iată ce note a primit Sandy:

Nea Marin - 9,0

Clara Gherase - 6,0

Jean de la Craiova - 9,0

Nota Iuliei Albu a fost secretă.

Despre noul sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apă"

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Jurații vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii.

De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor s-au alăturat echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

Urmărește "Splash! Vedete la apă" pe AntenaPlay!