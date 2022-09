Splash! Vedete la apă, episodul 13 din 2 septembrie 2022. Aza, la un pas de a renunța la săritură. Cine a încurajat-o

Gabriela Amzaru, cunoscută sub numele de scenă Aza a acceptat provocarea Splash! Vedete la apă pentru a-și depăși limitele totodată, a venit cu dorința de a învăța să înoate mai bine.

Ajunsă pe platformele Bazinului Olimpic de la Bacău, Aza a descoperit că are teamă de înălțime, iar zilele de antrenamente au fost copleșitoare pentru ea. Cu toate acestea a primit note foarte bune și s-a clasat în primii trei.

Splash! Vedete la apă, episodul 13 din 2 septembrie 2022. Aza a primit mesaje emoționante din partea familiei. De ce a vrut să renunțe la săritură

Dacă la antrenamente, cântărața în vârstă de 23 de ani a fost sufletul petrecerii, când a venit vorba de sărituri i-a mai pierdut zâmbetul.

Aza nu este străină nici de lumea sportului pentru că înainte să își urmeze visul de a intra în lumea muzicii, ea a făcut timp de cinci ani atletism de performanță. Așa că are toate datele pentru a face spectacol în această seară.

Deși a promis că dacă va avea șansa la o nouă săritură va surprinde pe toată lumea, tânăra a fost la un pas de a renunța.

Ajunsă la 7 metri, ea a primit o serie de mesaje de încurajare din partea familiei care au emoționat-o și mai tare.

„Anulează emoțiile pentru că te blochează. Când sari, gândește-te la cea mai mare dorință a ta și vino mai repede acasă, că ne e dor de tine„

„Bună, Gabriela. Ești mai puternică decât crezi, ai dreptul să țipi, ai dreptul să plângi, dar nu renunța niciodată. Noi suntem alături de tine. Știu că poți foarte mult, ești puternică, extraordinară. Te iubesc”.

„Îți urez multă baftă. Am mare încredere în tine pentru că așa și trebuie. Capul sus, te iubesc! Baftă!”, au fost mesajele primite de ea.

„E prima dată în viața mea când primesc mesaje de la familia mea. Am fost plecată de mică de acasă. Ai mei m-au susținut telefonic, fizic, nu au putut să fie alături de mine. Eu am vrut să am o carieră în muzică (…)“, a declarat Aza cu ochii în lacrimi.

Din cauza emoțiilor, concurenta a fost la un pas de a renunța la săritură, însă Luis Gabriel a urcat lângă ea și a încurajat-o. El a stat chiar în spatele ei și i-a spus fix ceea ce avea nevoie să audă, pentru a sări de la 7.

