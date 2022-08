Splash! Vedete la apă, episodul 6 din 19 august 2022. Cine e și cu ce se ocupă Fernando Polo Mambo. Legătura specială cu Nea Marin

Fernando Polo Mambo a avut parte de accidentări la Splash! Vedete la apă 2022, însă a reușit să facă o impresie bună în fața juraților cu săritura lui de la 7 metri.

Cine este și cu ce se ocupă Fernando Polo Mambo de la Splash! Vedete la apă 2022. Ce legătură este între el și Nea Mărin

Fernando Polo Mambo este de profesie personal trainer, dar a cochetat și cu gastronomia. Acesta locuiește de mai mulți ani în România și spune că îi place foarte mult aici.

„Mă numesc Fernando, sunt din Republica Dominicană, locuiesc aici în România. Deja am 7 ani și... Îmi place România, e foarte frumoasă. Sunt Personal Trainer, mă ocup să fac fetele mai frumoase și mai zâmbiitoar. Pentru orice fete eu mă ocup să le fac mai sexy. Nu-mi este frică de apă, îmi e frică de înălțime, sper să o înving. Am multă energie. Eu nu am treabă cu apa. De la televizor se vede ușor, dar nu e așa. Tăticul meu e acolo jos și mi-a dat curaj”, spune el.

„Nea Mărine, eu știu că ești fanul lui”, îi spune Ramona Olaru lui Nea Mărin.

„Nu sunt fan, eu am doi băieți care vin în fiecare an cu mine la emisiune și am și al treilea băiat care vine din când în când, are o energie de neînchipuit. Îl susțin, știu că are forță”, spune Nea Mărin.

Ce trebuie să știi despre Splash! Vedete la apă, sezonul 5

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

„Splash! Vedete la apă“ se vede joi și vineri de la 20:30 și sâmbătă și duminică de la 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay.