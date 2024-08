Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Diana Stejereanu, așa cum nu a mai fost văzută! De ce se teme de apă

Diana Stejereanu a îmbrăcat un costum de baie din două piese și și-a arătat trupul sculptat la Splash! Vedete la apă. Iată momentul „dramatic” din trecut care a făcut-o pe „antrenoarea de la Neatza” să se teamă de apă!

Diana Stejereanu a primit o provocare grea de la Ramona Olaru! În timp ce urca platforma, „vecina” de la Neatza a ”avertizat-o” că nu o lasă să sară mai jos de cinci metri. Lucrurile nu s-au întâmplat, însă, așa cum și-a dorit Ramona Olaru, pentru că Diana a anunțat-o că are o săritură specială. În plus, antrenoarea a spus că se teme de apă. Iată care e motivul!

Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Diana Stejereanu a dezvăluit experiența care a făcut-o să se teamă de apă

„La primul meu antrenament am plâns. Pentru că am avut o experiență în trecut în care era să mă înec și la primul antrenament eu le-am spus că nu știu să înot, pot să supraviețuiesc, dar nu am tehnică, mi-e frică de înălțime și nu știu să respir, întrucât eu mereu le spun fetelor: inspiră pe nas, expiră pe zâmbet. Am aceste trei mari calități: mi-e frică de apă, de înălțime și nu știu să respir. Am plâns de emoție, de adrenalină. Frica mea a fost cum ies eu din apă sus”, a povestit Diana Stejereanu de la platforma de trei metri.

Ca să îi mai treacă din emoții, Ramona Olaru a invitat-o pe „antrenoarea de la Neatza” să asculte mesajele de susținere din partea apropiaților. La sol, lângă prezentatoarea Anamaria Ionescu, se afla mama Dianei.

„În cap?!”, a întrebat, mirat, Radu Bucălae, când Diana Stejereanu se pregătea să își lanseze saltul de la platforma de trei metri. „Antrenoarea de la Neatza” a executat o săritură „perfectă”, iar imediat cum a ieșit din apă a mers la mama ei.

„Felicitări pentru prima săritură în cap din această seară!”, a spus Răzvan Fodor, care a întrebat-o pe Diana Stejereanu de unde a căpătat frica de apă.

„Am sărit acum câțiva ani în Grecia, însă, atunci când a trebuit să ies din apă și trebuia să mă cațăr pe pietrele care erau ude și alunecoase, a venit un val foarte mare, m-a băgat la fund, m-a rostogolit de câteva ori, eu deja aveam adrenalina sus, m-am panicat, iar am încercat să mă prind de o piatră, iar a venit un val, m-am panicat rău de tot și asta vedeam, luciul apei. Nu știu să înot, știu să plutesc, știu să fac pluta, știu să supraviețuiesc, dar nu am tehnică, nu știu să respir”, a relatat aceasta la Splash! Vedete la apă, sezonul 6, din 9 august 2024.

