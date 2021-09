Splash! Vedete la apă, 11 septembrie 2021. Tavi Clonda, săritură de la 5 metri: Am o surpriză pentru voi și pentru cei de acasă

În a șaptea ediție din 11 septembrie 2021, de la Splash! Vedete la apă, cântărețul Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a venit să-și înving frică de intaltime: Cea mai grea parte din săritură a fost să mă uit în jos, să vin cu capul în față. Chiar dacă am luat note mici, am venit să spăl rușinea familiei, sper că am făcut bine".

Sambata, 11.09.2021, 17:12