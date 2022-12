Semifinala Stand-Up Revolution sezonul 2, 23 decembrie 2022. Claudiu Popa, glume despre postura de tată: „Mă bucur să-l am”

Claudiu Popa a fost invitatul special din ediția din 23 decembrie 2022 a emisiunii Stand-Up Revolution, sezonul 2, care intrat pe scenă în ropotul aplauzelor și a început cu o întrebare de încălzire:

„Ce faceți? Sunteți bine? Sunteți okay cu viața pe care o duceți în acest moment? Știu că sună a sectă, dar nu vorbesc despre domnul nostru Iisus Hristos în seara aceasta. Hai să aplaude cine e okay cu viața pe care o are în acest moment! Wow, foarte multă lume! Știți că e inflație afară, nu? Adică aici e okay, că a plătit cineva chiria, dar afară e inflație, e război lângă noi, adică e nașpa. Mă bucur să văd că sunt atât de mulți oameni okay, că o duceți bine!”, au fost replicile cu care a început Claudiu Popa pe scena Stand-Up Revolution, ediția din 23 decembrie 2022, sezonul 2.

Claudiu Popa, show în ultima semifinală a sezonului 2 Stand-Up Revolution 2022, din 23 decembrie 2022

Momentul invitatului special a continuat cu o serie de glume la adresa faptului că a devenit tată și a felului în care i s-a schimbat viața. Așa cum recunoaște și Claudiu Popa, el și soția lui au început să se bucure mai mult de lucrurile „mărunte” din viața lor, dar, mai ales, din viața copilului lor:

„Eu nu o duc la fel de bine precum o duceți voi, pentru că eu am fost la doctor acum ceva vreme. A trebuit să merg la doctor, pentru că mi-a ieșit un de ăsta, un copil din nevastă-mea și na, cică i se poate întâmpla oricuri.”, au fost replicile cu care a început Claudiu Popa.

„(...) Doctorul m-a asigurat că se pate trăi cu copil, ceea ce încerc să fac în momentul ăsta. L-am întrebat inițial: <<Domnu` doctor, există vreun tratament pentru așa ceva?>> Mi-a zis că e cam târziu pentru tratament, e în stadiul terminal și m-a avertizat că trebuie să am grijă, că sunt unii oameni, care, din cauza faptului că au făcut copil, nu mai au viață socială și eu asta încerc, să nu intru în categoria asta.”

„Vă vorbeam despre copilul ăsta pe care îl am. E un copil incredibil. Mă bucur să îl am, că mi-am dat seama că am început să descopăr lucruri de când am copilul ăsta. La mine am început să descopăr chestii, încă din prima zi în care a venit soția acasă cu fetița noastră (...) și a venit acasă și mi-a zis de termenul de <<sân la cerere>>. Acum, pentru cine nu știe, <<sân la cerere>> înseamnă că trebuie să-i dai copilului țâță când cere. (...) E ciudat, acum, că eu fac cererea de sân, nu se aprobă niciodată, lipsește chiloțelul sau ceva, dar e drăguț. Descopăr lucruri.”, a spus Claudiu Popa.

Invitatul surpriză a continuat cu un moment de roast la adresa fanteziei sale față de filmele pentru adulți cu doctorițe. Destinul a făcut ca însăși soția lui să fie medic. Iată cum a sunat o parte din momentul lui Claudiu Popa:

„(...) E foarte drăguț să ai copil. Am făcut copilul ăsta cu o femeie, așa se întâmplă, așa se fac. (...) Am făcut copilul ăsta cu o femeie incredibilă, soția mea și spun că e incredibilă (...), pentru că ea a făcut ceva pentru mine încă de la începutul relației noastre. Ce a făcut, m-a acceptat așa cum sunt. (...) Mie-mi plăceau foarte mult filmele alea cu doamna doctor, cu pacientul acolo întins pe pat, care se simte rău. (...) Îmi plăcea chestia asta, mi se părea excitantă și când am cunoscut-o pe soția mea, la primul nostru date, mi-a spus că e medic și eu am fost: <<în sfârșit!>>”, a fost o parte din momentul lui Claudiu Popa, care a adus zâmbetul pe buze tuturor din platoul Stand-Up Revolution.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 din Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

