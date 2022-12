Stand-Up Revolution sezonul 2, 2 decembrie 2022. Mincu, „cel mai sexy comediant”, a cucerit jurații cu numărul ilegal de amuzant

În episodul 10 al emisiunii Stand-Up Revolution, ediția din 2 decembrie 2022, prezentatorii Ilona Brezoianu și Șerban Copoț au deschis seara, așa cum ne-au obișnuit deja, cu prezentarea invitatului special. De această dată, personajul surpriză al serii a fost nimeni altul decât Mincu, soțul Mariei:

„Așa cum v-am obișnuit, în fiecare seară de bootcamp, o deschidem cu câte un invitat special.”/„Păi n-am avut sezonul trecut niciun om.”/„Eu cred că ai avut același om și sezonul trecut, Maria.”/„Maria, zi, cine crezi că o să vină!”/„Singurul om care a acceptat să vină pentru tine.”/„Invitatul special din această seară este nimeni altul decât Mincu”, au fost replicile care au „încălzit” atmosfera pentru momentul invitatului special al emisiunii Stand-Up Revolution, ediția din 2 decembrie 2022.

Așadar, juriul Stand-Up Revolution s-a simțit ca la un adevărat spectacol de comedie odată ce Mincu a pășit pe scenă și a interpretat momentul surpriză. Maria a fost în extaz:

„Nu cred că e aici. Mincu. AAA!!!! Mamă ce bărbat frumos. Mamă, mamă, ce bărbat am!”, au fost strigătele de extaz ale Mariei la auzul veștii.

Mincu i-a „binedispus” pe jurații de la Stand-Up Revolution sezonul 2, ediția 10, din 2 decembrie 2022, de la Antena 1

Mincu, invitatul surpriză al serii, a fost primit cu aplaze pe scena Stand-Up Revolution. După ce jurații i-au făcut o serie de complimente la adresa aspectului său fizic, Mincu și-a început numărul, care s-a concentrat în jurul unei experiențe din trafic mai puțin demnă de aplauze.

Invitatul special a povestit cum, în urmă cu câteva luni, mai exact pe 7 august, a fost prins băut la volan de polițiști:

„M-a prins de curând poliția băut la volan, nu eram chiar băut. Corect ar fi spus că eram binedispus, eram exact în starea aia. Și știu că se uită foarte mulți tineri la emisiunea asta și nu vreau să dau un exemplu greșit. Este absolut oribil să bei și să te prindă poliția. Adică, prost să fii. Luați-o pe străduțe, nu te duci ca prostul pe bulevardul principal.”, a spus Mincu pe scena Stand-Up Revolution.

Mincu a povestit cum un coleg de breaslă, mai exact Toma, l-a invitat la un pahar de vin, care s-a transformat, mai târziu, într-o sticlă întreagă. El i-a acceptat invitația, pentru că a crezut că Toma vrea să sărbătorească:

„Toma m-a întrebat dacă beau un pahar de vin și eu am crezut că el sărbătorește ceva, că vrea să-mi dea o veste importantă, că gen face nuntă sau că așteaptă un copil sau că așteaptă un laptop nou sau ceva important pentru Toma și mi s-a părut urăt să-l refuz. (...) Am băut un pahar de vin, n-a zis nimica, am băut și al doilea și al treilea, am băut o sticlă, Toma a plecat acasă, eu am rămas cu Maria, cu Sasha, care a participat anul trecut (emisiune Stand-Up Revolution) și cu un alt comediant, care m-a rugat să nu-i dau numele, așa că o să-i zicem X-ulescu.”, a povestit Mincu.

Se pare că atmosfera binedispusă din mașină și muzica prea tare a atras atenția poliției. Ei bine, de aici, începe adevăratul show al invitatului surpriză, care a reușit să îi țină pe jurați cu zâmbetul până la urechi pe tot parcursul momentului:

„Maria la Romană a avut ideea, a zis bă e prea liniște în mașina asta, <<hai să băgăm o muzicuță>>. (...) Mă duceam spre Unirii, polițistul oprise pe cineva din sensul opus, doar că nu putea să se înțeleagă cu ăla de cât de tare urla muzica la noi. Și l-am văzut cu coada ochiului, moment în care m-a luat panica (...) și capul de bețiv a zis <<fă asta, că sigur scapi>>: am început să bat la tobe pe volan cât mai tare, le-am zis ăstora <<hai dansați toți să creadă că avem formație>>. (...) Polițistul mi-a bătut mâna pe umăr și mi-a zis <<trageți pe stânga>>. (...) Eu eram a treia mașină și i am zis <<hai că fac eu sensul giratoriu și vin mâine că e aglomerat acuma>>. (...) Se vedea de la o poștă că-s beat.!”, a spus Mincu, invitatul special al emisiunii Stand-Up Revolution.

Momentul cel mai comic a fost acela în care Mincu a descris reacția pasagerilor din mașină:

„Toți ăștia din mașină au înghețat precum îngheață capra la pericol. Așa erau toți trei. Fiecare se scurgea pe câte un geam. Nu mai mișca nimeni. Sasha, care era în dreapta spate, nu-l mai vedeam în oglindă, era băgat sub scaunul din față. Maria privea dreaptă în față și privea așa într-un punct fix, se uita la hotel sau în trecut, nu știu unde naiba și brusc învățase să vorbească fără să își miște buzele.”, a povestit Mincu.

Jurații s-au declarat cuceriți de show-ul de stand-up pe care l-a făcut Mincu în ediția cu numărul 10 din 2 decembrie 2022: „A fost foarte bun!”

Mincu a fost răsplătit pentru momentul special de la Stand-Up Revolution cu ropote de aplauze. Maria s-a declarat de-a dreptul hipnotizată de numărul soțului ei:

„Mincu a fost foarte bun pe scenă. A fost foarte bun bă. E Mincu bun. Nu știți voi cât e de bun.”, a spus Maria în culisele emisiunii Stand-Up Revolution.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 din Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Urmărește sezonul 2 din Stand-Up Revolution integral pe AntenaPlay.

Un articol Powered by Vlad Cazino.