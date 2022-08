Finala Stand-up Revolution sezonul 1, 7 august 2022. Alexandru Banciu, despre team building-ul alături de Costel. „Ai șanse mari”

A început Finala Stand-Up Revolution sezonul 1. În seara aceasta, 10 concurenți se luptă în glume pentru premiul cel mare de 20.000 de Euro, iar publicul de acasă alegere marele câștigător.

Alexandru Banciu a spart gheața și este primul concurent care a urcat pe scenă în finală. Glumele lui au stârnit hohote de râs, iar jurații i-au spus că are mari șanse să câștige.

Alexandru Banciu, număr de stand-up amuzant despre experiența din team building cu Costel, dinaintea finalei

„A fost o experiență foarte mișto tot parcursul ăsta și am mai trăit o experiență foarte frumoasă, am făcut o activitate cu costel și cu toată echipa. Am fost la Divertiland, am fost la piscină, unde am făcut și stand up paddle. Chestia e că eu am mai făcut baie cu Costel, dar niciodată îmbrăcat”, a glumit concurentul lui Costel.

„Partea proastă e că am căzut de foarte multe ori în apă, partea bună e că apa aia are gust mai bunt decât apa de la robinet și e și mai sățioasă”, a mai spus Alexandru Banciu.

„Costel arată foarte bine în costumul ăla mulat, numai că în costumul ăla și cu părul creț, arată ca ceva ce scoți din scurgerea bazinului să nu se înfunde”, a fost gluma care a stârnit hohote de râs în rândul juraților.

„Am fost să-mi fac analizele după chestia asta și am ajuns la control, pentru prima dată în viața mea, la control la proctologie și la urologie, în aceeași zi. E ca și cum ar intra poliția peste tine în casă și pe ușă și prin pivniță”, a mai spus concurentul.

Jurizare Alexandru Banciu în Finala Stand-Up Revolution sezonul 1

„Eram acolo, exact cum descriai, ceea ce e și bine și rău. Dar bun! Amuzant. Cred că ai șanse mari”, i-a spus Vio finalistului.

„Să vedem ce cum arată pe TV, cu bip-urile puse, să vedem ce înțeleg oamenii acasă cu toate bip-urile astea. Mie că am fost aici și am auzit toate cuvintele mi-a plăcut, dar am problema asta, s-ar putea să nu treacă de sticlă cu toate bip-urile. În rest, bravo, tată!”, a spus și Dan Badea.

