Finala Stand-up Revolution sezonul 1, 7 august 2022. Mincu, invitatul special în marea finală, le-a tăiat respirația juraților

Mincu, invitatul special din Mare Finală Stand-Up Revolution a venit pregătit să zguduie scena, dar nimeni nu se aștepta la ce a urmat.

Comediantul a venit cu o serie de povești din lockdown, dar mai ales de după eliminarea restricțiilor care au stârnit hohote de râs. Jurații aproape au râs cu lacrimi și abia au mai avut timp să respire între glumele mitraliate de Mincu.

Mincu, cele mai bune glume despre începutul și finalul pandemiei în Finala Stand-Up Revolution sezonul 1

Mincu a oferit o lecție de stand-up în ultima seară de Stand-up Revolution. Timp de peste 10 minute, comediantul a livrat glumă după glumă și a stârnit hohote de râs printre cei prezenți în sală.

Poveștile sale despre începutul și finalul pandemiei nu au putut lăsa pe nimeni indiferent.

„După ce s-au relaxat restricțiile, asta am făcut. M-am dus în primul supermarket, am mâncat acolo în el. Am desfăcut punga, nu că n-am spălat produsele, am lins punga înainte să o desfac”, și-a început el numărul de stand-up.

Citește și: Stand-Up Revolution, sezonul 1. Cum poți vota câștigătorul în Finala Stand-Up Revolution. Care e marele premiu pus la bătaie

„N-aș fi crezut dacă mi-ar fi zis unul acum un an jumate că dacă strănută unul ăn Wuhan nu ai voie să mai faci grătar în Țăndărei”, a fost gluma la care toată sala a izbucnit în râs.

„N-ai cum să îi explici unui profesor să nu are voie la un grătar mai mult de trei, când familia lui e multiplu de trei”, a fost analogia comediantului care i-a amuzat pe toți.

„Eu m-am plictisit în primul lockdown, m-am plictisit atât de rău, încât chemam curieri să îi intreb cum e pe afară”, a mai spus el, dar nimeni nu era pregătit pentru ce a spus în continuare.

Citește și: Stand-up Revolution sezonul 1, 10 iulie 2022. Maria Popovici, invitatul special cu povești despre nunta sa: „Mama soțului meu...”

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.