Finala Stand-up Revolution sezonul 1, 7 august 2022. Paul Szabo, „bestia” care a luat cu asalt scena: „Clar ai viitor în stand-up”

Extrem de entuziasmat, Paul Szabo și-a propus să se relaxeze și să se distreze în finala Stand-up Revolution sezonul 1. Concurentul lui Costel a intrat pe scenă și a stârnit hohote de râs cu glumele sale.

Despre experiența alături de echipa sa și de Costel, la parcul acvatic, concurentul a dezvăluit că au făcut foarte multe lucruri masculine.

„Am înotat, am vâslit, am căzut în apă și am mers pe apă. Și am luat și un costum pe mine care nu era foarte masculin și nici foarte spălat și nici foarte curat”, a povestit el.

„Am revăzut recent Die Hard 4, cu Bruce Willis, care urmărește un hoț cu mașina și e atacat din elicopter și mașina lui ia foc, dar el continuă urmărirea și doar când flăcările sunt prea mari, sare din mașină pe care o direcționează cumva către elicopter și în distruge. Sau în Fast and Furioud, unde Vin Diesel e urmărit de 5 oameni și imobilizat cu câte un harpon de fiecare și face o schemă cu schimbătorul de viteze, cu care poți doar să schimbi viteza, se încruntă și îi privește arogat pe ceilalți si scapă de ei... Ce vreau să spun cu toate astea e că eu nu am fost în stare să iau carnetul de conducere”, a mai spus Paul Szabo.

Jurizare Paul Szabo în Finala Stand-Up Revolution sezonul 1

„Tu clar ai viitor în stand-up. Ai exact gândirea de stand-upper, arată a stand-uper de New York, deci orice s-ar întâmpla în seara asta, fii relaxat și continuă să fac. Ești foarte bun”, i-a spus Vio.

„Ai fost o „bestie”. Construcția foarte bună!”, a adăugat și Dan Badea.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.