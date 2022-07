Stand-up Revolution sezonul 1, 23 iulie 2022. Battle Paul Szabo vs. Cristi Giurgiu, duelul plin de umor. Ce au spus

Paul Szabo și Cristi Giurgiu au avut parte de un battle destul de tensionat, dat fiind faptul că fiecare dintre ei a avut diferite atuu-uri pe care le-a folosit pe scena emisiunii.

Iată ce glume au făcut cei doi concurenți. Paul Szabo a fost primul care a urcat pe scenă:

„Bună seara, eu sunt Paul. Am probleme cu ochii și nu văd prea bine, toate întâlnirile la care merg sunt blind date. Dacp lumea mă întreabă dacă am orbit, mă uit foarte urât. Mie îmi place înotul, dar nu mă ajută la bătaie.

Am fost a TIFF si am înghețat de frig. Nu înțeleg de ce nu am primit eu geaca de la o doamnă de acolo, a primit-o iubita mea. Nu știi tu ce e bun, asta mi-a zis mereu bunica. Vrea să mă vadă îndopat, de ce să dăm la porc, dacă avem nepot”, au fost glumele lui Paul.

„Salut! Am trecut recent printr-o despărțire, m-am despărțit de sufletul meu pereche, al treilea, ele se știu între ele, sunt 4 toate. Vreau să le stric seara, vreau ca două să se simtă nașpa. Din foarte mult timp liber am vrut să ne luăm amândoi permis de conducere. Dacă vreți o relație de lungă durată mai bine doar bărbatul are permis.

Mi-am făcut tinder, am zis să intru în setări. Există două setări, prima e cu vârsta care se termină cu 99+, cealaltă e distanța până la 160 de km, cât de despărțit să fii? Am o frică de a interacționa cu femeile, am trac. Mi se oprește înainte să trag. Când se dezbracă o femeie am nevoie de 5 minute să-mi intru în rol. Am nevoie de o cantitate de alcool să interacționez cu ea. I-am zis Hei Bună, că salut ești”, au fost glumele lui Cristi Giurgiu.

„Foarte bine ați fost amândoi, Cristi mai greu ai început”, spune Costel.

„În primul rând, Paul ești awkwardly funny, gluma cu ficatul mi-a plăcut foarte mult. Cristi Giurgiu, bună că salut ești s-a luat”, spune Vio.

„Pot să zic că Paul e mai degrabă pe text, Cristi pe spus. Foarte buni amândoi”, spun jurații.

„Ați fost foarte buni, Cristi te-ai dus cu un material în care te credeam, eu l-aș alege spre special, pe Paul”, mai spun jurații.

„Băieții lui tata, ați fost ca niște copii pentru mine, Paul ai fost mai pe material pentru mine. Cristi ai potențial foarte mare”, spune Costel.

„Concurentul care se alătură lui Costel în semi-finală este Paul Szabo”, a anunțat Ilona.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.