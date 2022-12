Ioana Luiza, invitat special în prima semifinală Stand-Up Revolution

Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea s-au amuzat copios în timpul momentului ei. Întregul moment, dar și duelurile din semifinala Stand-Up Revolution, telespectatorii le pot vedea în această seară, începând cu ora 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ioana Luiza se va prezenta în fața celor cinci jurați Stand-Up Revolution cu un moment inspirat din sărbătorile de iarnă.

Citește și: Ioana State, Andreea Curea, Johny Romano și George Mesaroș, semifinaliștii care se vor duela pentru finala Stand-Up Revolution

Ce se va întâmpla în prima semifinală Stand-Up Revolution

„Eu am anxietate – nu neapărat de la decor, dar vine Crăciunul și trebuie să mă duc acasă. La mine, masa în familie nu este reprezentată doar de mama și tata, sunt 17 oameni. 17 oameni înseamnă un eșantion de populație și sunt oameni cu inteligență diferită (…). Cel mai frică îmi este de mătușa mea. Am o mătușă care are 50 de ani de când o cunosc – ea, de 30 de ani, are 50 de ani. Genul acela de profesoară de chimie – are o dietă foarte echilibrată, bazată pe cafea, țigări și bucuria altora“, și-a început comedianta numărul de stand-up.

Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea au savurat poantele invitatei și, la final, au aplaudat-o îndelung împreună cu toți cei aflați pe platoul de filmare. „Ioana Luiza a fost o plăcere și o bucurie. A venit oarecum în aceeași zonă ca în primul sezon: a avut glume tot despre familie“, a declarat Teo, iar Costel a mărturisit: „M-a surprins, nu știam materialul! Chiar a venit cu ceva foarte fresh“.

În cadrul episodului 12 Stand-Up Revolution vor performa și: Dan Birtaș VS Bogzi, Ioana State VS Andreea Curea, George Mesaroș VS Teodor Abagiu, George Dumitru VS Geo Adrian, Johny Romano VS Mariah Girouard. Momentele lor integrale, declarațiile juraților și verdictul dat de aceștia în cea mai nouă ediție Stand-Up Revolution, telespectatorii le pot afla urmărind emisiunea în această seară, începând cu ora 23:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.