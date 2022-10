Juraţii Stand-Up Revolution au văzut dublu! Costel, de două ori pe scena show-ului de la Antena 1

Îmbrăcat în stilul lui Costel și cu o perucă pe cap, George Tănase a pășit încrezător pe scena Stand-Up Revolution. La scurt timp după ce aplauzele spectatorilor s-au oprit, iar el a început să vorbească precum cunoscutul actor, la masa juriului s-a instalat o serie de întrebări.

„Evident că mi-am dat seama că e cineva care-l imită perfect pe Costel, că știam materialul respectiv! Dar, atât de bine îl făcea, că mă gândeam: «Bă, cine e?!?»“, a spus Maria Popovici într-un testimonial, iar Teo a mărturisit că și el a recunoscut glumele colegului său: „Înainte să se ridice zidul am zis: „Sună a Costel! Bă, chiar sună a Costel». Și, după câteva secunde, mi-am dat seama că și textul e al lui Costel“.

George Tănase a făcut show total în sezonul 2 Stand-Up Revolution cu transformarea sa în Costel

Numărul de stand-up creat de George Tănase a fost unul prezentat de Costel în urmă cu 18 ani. Dan Badea a povestit şi el în cadrul unui interviu: „Eu știu bucata asta a lui Costel, cine n-o știe?! Bă, dar era atât de Costel!“. La testimonial, Maria Popovici a subliniat: „Deci, să caute lumea pe Internet bucata asta cu Costel! Este unu la unu! Nu se poate așa ceva!“.

Cum au reacţionat juraţii atunci când au descoperit cine se afla în spatele wall-ului, dar și ce concurenți vor urca pe scena Stand-Up Revolution în cadrul celei de-a doua gale de audiții, telespectatorii pot descoperi în ediția din această seară. Tot de la 21:30, Dan Badea va avea un moment special pe scena emisiunii, înainte de a-şi ocupa scaunul de jurat. Înainte de noul episod al emisiunii Stand-Up Revolution, pe Antena 1 se difuzează ediţia specială iUmor – iRoast, de la 20:30.