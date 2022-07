Porție dublă de Stand-Up Revolution, începând de săptămâna aceasta. Sâmbătă se încheie audițiile, iar duminică încep battle-urile

Telespectatorii vor putea urmări de acum singura emisiune de stand-up din România de două ori pe săptămâna: sâmbătă și duminică, de la ora 20:00. Noutatea vine odată cu încheierea etapei audițiilor pentru formarea echipelor celor patru jurați și debutul battle-urilor – confruntările eliminatorii între concurenții fiecărei echipe.

Ultima etapă a audițiilor la Stand-Up Revolution poate fi urmărită sâmbăta aceasta, de la 20:00. Duminică încep battle-urile

Ultima etapă a audițiilor la Stand-Up Revolution poate fi urmărită sâmbăta aceasta, de la 20:00. Emoțiile cresc, întrucât fiecare dintre cei patru jurați, Teo, Vio, Costel și Dan Badea, mai are un singur loc în echipa sa și își dorește să facă cea mai bună alegere. Iar tensiunea atinge cote maxime atunci când Teo, Vio și Dan Badea reușesc să-și completeze echipele, iar Costel rămâne cel din urmă jurat care mai are nevoie de un concurent: “Să nu uitați - dacă mor repede, de la asta mi se trage. Am o tensiune acum…”.

Cum se vor comporta colegii lui în această situație – îi vor face misiunea mai grea sau vor fi fair play? Orice concurent cu potențial, care ar adauga valoare echipei lui Costel, ar putea fi respins de Teo, Vio și Dan Badea prin apăsarea butoanelor roșii. Teo: “Noi suntem în concurs unul împotriva celuilalt. Și am început să discutăm manevre de a-l săpa pe Costel.” La rândul sau, Dan Badea a susținut această idee: “Da, am putea să dăm numai roșu, că să nu ia un concurent bun”. Iar Vio a pus punctul pe i: “Adevărul este că e o competiție și, dacă nu te gospodăreșți să-ti iei oameni din timp, te descurci. Eu ar trebui să te sabotez pe ține. E un concurs, nu un act de caritate”.

Asadar, sâmbătă, de la 20:00, telespectatorii vor putea vedea numere savuroase de stand-up comedy îmbinate cu jocurile de strategie ale juraților în cea mai fierbinte etapă a audițiilor – înainte de startul battle-urilor, pe care le vor putea urmări începând de duminca aceasta, de la 20:00.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.