Radu Pietreanu îi cucerește pe jurații Stand-Up Revolution cu momentul special pregătit Teo: „El este școala veche de comedie”

Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea s-au simțit ca la un spectacol de stand-up în timp ce Radu Pietreanu se afla în fața lor, la Stand-Up Revolution.

Radu Pietreanu a făcut show la Stand-Up Revolution sezonul 2, de la Antena 1

Actorul le-a povestit una dintre experiențele avute cu un autoturism. „Am fugit la Sinaia odată cu ea – trei zile am împins, de la Comarnic încolo e mai greu. Da’, când am luat-o la vale, noroc cu grănicerii că ne-au oprit. A fost frumos, cânta popa, bă, îmi dădeau lacrimile, mă! «Unde nu este rugină, nici asigurare, nici ITP și viteză fără de sfârșit. Marcheaz-o, Doamne, pe ea, în loc cu verdeață». Da, e groaznic când te părăsește mașina“, a spus actorul în timpul numărului, în hohotele de râs ale publicului.

Citește și: Amna și Piticu au acceptat să intre în competiția Stand-Up Revolution. Cântăreața le-a lansat juraților o provocare. Ce a urmat

Radu Pietreanu are o experiență de peste 30 de ani în lumea comediei și a fost răsplătit pentru momentul special de la Stand-Up Revolution cu ropote de aplauze și complimente din partea juraților. „El este școala veche de comedie în care nu există loc de joacă. (…). Aici, ori o dai, ori n-o dai! Și Radu Pietreanu a venit și ne-a oferit un moment din-ăsta, în care a fost foc automat. Nu existau 10 secunde fără o poantă. A fost extraordinar!“, a declarat Teo despre momentul invitatului special, iar Costel a concluzionat: „Super tare! Show, frate! Dă-te-n puii mei! Gratis!“

Întreg numărul de stand-up realizat de Radu Pietreanu, alte surprize și glumele date de concurenții din cel mai nou episod Stand-Up Revolution, dar și cine a trecut în etapa următoare și în a cui echipă, telespectatorii pot afla urmărind emisiunea vineri seara, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.