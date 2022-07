Sâmbăta aceasta, la Stand-Up Revolution, Teo provoacă la duel perechi surprinzătoare de concurenți din echipa sa

Sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, concurenții din echipa lui Teo vor trece prin etapa duelurilor, iar duminică urmează prima semifinală, care va aduce înfruntări între concurenți din echipe diferite.

Concurenții din echipa lui Teo trec prin dueluri, la Stand-Up Revolution, de la Antena 1

După ce Vio, Costel și Dan Badea s-au confruntat cu emoțiile battle-urilor în urma cărora fiecare a rămas cu câte 5 semifinalisti, cel care încheie această etapă a show-ului este Teo. Juratul Stand-Up Revolution vine cu o serie de surprize sâmbăta asta, provocând la duel concurenți începători într-ale stand-up-ului cu competitori experimentați sau adversari din generații diferite. Unul dintre momentele de atracție ale serii este duelul dintre doi performeri cunoscuți publicului iubitor de stand-up: Teo Ioniță, cel mai tânăr comediant din țara noastră, și Dan Țuțu, dublu finalist iUmor. În vârstă de 19 ani, Teo și-a descoperit pasiunea pentru stand-up comedy la doar 13 ani.

Citește și: Stand-up Revolution sezonul 1, 24 iulie 2022.Cine sunt concurenții din echipa lui Dan Badea care merg în semifinală „Diversitate!”

De partea cealaltă, Țuțu are 52 de ani și face stand-up de șapte ani. “E o provocare să mă duelez cu un tânăr, care face chestia asta de la 18 ani, în condițiile în care eu, când aveam vârsta lui, plecam militar.”, a comentat Dan Țuțu. “Când m-am uitat la echipa mea, primul duel pe care l-am văzut a fost Teo Ioniță cu Dan Țuțu și abia după aceea am văzut cum aranjez restul duelurilor. Pentru că n-am putut să rezist. Am vrut să văd acest schimb de generații, să văd cel mai tânăr cu cel mai în vârstă om din concurs. Este bomboana sufletului meu acest duel”, a comentat Teo.

Cine va avea cel mai apreciat număr de stand-up telespectatorii vor vedea sâmbăta aceasta, la Stand-Up Revolution, de la 20:00, la Antena 1. Iar duminică, tensiunea crește, întrucât luptele umoristice se vor da între concurenți din echipe diferite în prima semifinală de la Stand-Up Revolution.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Citește și: Stand-up Revolution sezonul 1, 23 iulie 2022. Cine sunt concurenții din echipa lui Costel care vor merge în semifinală

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.