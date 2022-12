Semifinala Stand-Up Revolution sezonul 2, 16 decembrie 2022. Ioana Luiza, show despre Crăciunul cu familia sa: ”A fost o plăcere”

Ioana Luiza a pășit cu multă energie pe scena Stand-Up Revolution. Ea a deschis prima semifinală a sezonului 2, în ediția 12, difuzată pe 16 decembrie 2022. Iată cum a sunat numărul ei de stand-up comedy:

Ioana Luiza, show în prima semifinală a sezonului 2 Stand-Up Revolution 2022, din 16 decembrie

”Eu am anxietate. Nu neapărat de la decor, dar vine Crăciunul, trebuie să mă duc acasă... La mine masa în familie nu sunt mama și tata, sunt 17 oameni. Și sunt oameni de inteligență și dimensiuni diferite. Doi dintre ei sunt reprezentanți de MLM, de vând praf de slăbit. Vin cu insigna aia ”slăbește acum, întreabă-mă cum”. Marș, Mihaela, nu te-a întrebat nimeni niciodată nimic. Măcar e drăguț că jucăm mima, asta e fain. Mima e un joc în care ne prefacem că suntem o familie până aflăm cine ia casa lui bunica.

E foarte drăguț. Cel mai târșă îmi e de mătușa mea. Are 50 de ani de când o cunosc și ea de 30 de ani are 50 de ani. Are o dietă foarte echilibrată bazată pe cafea, țigări și bucuria altora. Tot timpul mă prinde și mă întreabă ”Ce faci, fată?”, ”Cum e pe la București?” și nu așteaptă să-i zic cum e la București că-mi spune ea: ”Vai, dragă, e atât de jegos acolo, dar eu nu m-aș muta niciodată”. ”Fă, dar ce, ți-am făcut chemare?! Ce tot atâta...”, așa e la mine.”, a fost prima parte din numărul Ioanei Luiza.

Totuși, Ioana Luiza spune că nu toți membrii familiei sunt ”naspa. Mi-au insuflat asta. Mă, Ioana, de ce nu poți să fii ca Alexandra? Alexandra e verișoara mea mai tânără, care s-a căsătorit cu un dentist. Nu o cunoașteți, dar ați simțit așa, un pic, de aaaa. Nu înțeleg cine se căsătorește cu un dentist. Eu înțeleg să te combini cu un dentist și să dai la el până îți rezolvă ce ai tu acolo, plombe, habar nu am.

După aia, îi dai drumul în sălbăticie ca la somoni. Să ne facem toate dinții, nu mai fiți proaste. Eu de asta am dinții strâmbi. Pe vremea mea, te mozoleai cu un băiat pe windows vista. S-au schimbat vremurile, ce avea dacă îi dădeam și eu o mână de ajutor ca să-mi pună aparat dentar?! Nu, că suntem rude. Nu suntem rude eu cu el. Oricum nu ai cum, domnul ăsta e foarte plictisitor. Mă rog, nu e dentist, e ortodont. Și nu e videochatistă, e operator calculator. El e foarte plictisitor, e efectiv culoarea bej. Dacă ar fi o trupă, ar fi Hara. Nu ai cu cine.”

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 din Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului.

După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Urmărește sezonul 2 din Stand-Up Revolution integral pe AntenaPlay.

