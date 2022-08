Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 6 august 2022. Tavi Perțea vs. Wu Jia Qui, duelul începătorilor. „Nu mi-a plăcut nimic”

În urma extragerilor, duelul care deschide a doua seară de semifinală la Stand-Up Revolution sezonul 1 se dă între concurenții lui Vio și al lui Dan Badea. Astfel, Tavi Perțea și Wu Jia Qui au dat startul distracției în această seară.

Dan Badea nu a fost foarte fericit de acest battle și consideră că nu este echilibrat pentru că Tavi Perțea are mai multă experiență pe scenă.

Tavi Perțea și Wu Jia Qui au mizat pe experinețe din viața personală în acest battle

Înainte de a începe, vreau să aplic o strategie care la noi în poliție funcționează, sper să funcționeze și în seara asta și să spun publicului să mă voteze pentru că vin din partea lui Vio”, a spus Tavi Perțea la începutul numărului său de stand-up din semifinala Stand-Up Revolution sezonul 1.

Concurentul a abordat un subiect amplu dezbătut și a încercat să lămurească cine conduce mai prost dintre bărbați și femei. „Femeile sunt profitoare. Bine, asta mi-am dat eu seama după 7 ani de căsnicie, dar femeile sunt profitoate și în trafic”, și-a început Tavi Perțea exemplul care a stârnit hohote de râs.

Wu Jia Qui a contraatacat cu o un număr de stand-up care s-a transformat în roast.

„2020 a fost un an crunt pentru mine. Ca toți ceilalți ani, de altfel. Dar cred că pentru toată lumea a fost un an dificil pentru că trăim într-o pandemie și pentru asta, personal, îmi cer scuze. Dar la mine s-au întâmplat și lucruri bune. De exemplu, am trecut printr-o despărțire. Spun „eu am trecut printr-o despărțire” pentru că fostul meu prieten nu a trecut peste, a sărit direct peste ea”, a povestit concurenta lui Vio.

Wu Jia Qui a avut și câteva glume la adresa prezentatorilor și a căpitanului echipei din care face parte. „Vio, te uiți prea mult la filme pentru adulți cu asicatice”, i-a spus direct concurenta.

Jurizare Tavi Perțea vs. Wu Jia Qui la Stand-Up Revolution

„Nu mi-a plăcut nimic. Glumesc, glumesc”, a spus Costel. „Tavi, ai fost simpatic și povestea a început greu, dar a luat-o până la urmă și Wu ai fost foarte drăguță și tu. Poate o frazare puțin ciudată la glume”, a mai explicat juratul.

„Deci realitatea din teren e una singură și trebuie să o acceptăm: a venit Tavi care a turuit extraordinar de tare și de mult, dar la un moment dat te-ai așesat pe o șină”, a adăugat și Teo. „Iar la Wu, o singură chestie îți zic: roast-ul ăsta, ori știi omul și dai unde doare, ori nu mai dai deloc”, i-a spus acesta.

Ilona a venit în ajutorul concurenților și a încercat să le amintească tuturor că totuși, sunt doi concurenți care nu au mai făcut stand-up niciodată.

În urma votului publicului, Tavi Perțea este cel care merge mai departe.

