Survivor - Povești din Junglă, 28 ianuarie 2026. Ce spune Alexia Eram despre posibila relație dintre Aris Eram și Bianca Stoica

Episodul 14 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Anamaria Prodan, Raluca Bădulescu, Roxana Condurache și Alexia Eram au discutat despre posibila relație dintre Aris Eram și Bianca Stoica. Alexia a vorbit deschis despre firea fratelui ei și discreția acestuia. „El este mai secretos. Niciodată nu am știut exact ce tip de fată îi place. Știu doar că toate fetele sunt îndrăgostite de el”, a spus Alexia Eram.
Miercuri, 28.01.2026, 04:00
Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Andreea-Ștefania Filipov

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Ce facem pentru a avea o zi bună

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Quantum Robotics, una dintre cele mai puternice echipe de robotică din lume

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Piața locuințelor în 2026. Când ar purea să scadă prețurile la apartamente

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. La mulți ani, Ioana!

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt încurajați să-și exprime viziunea

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Cum influențează vârsta șansele e a rămâne însărcinată

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Cum limităm comportamentele agresive la volan

Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cerul va fi noros, iar precipitații sunt așteptate mai ales spre seară

Survivor - Povești din Junglă, 28 ianuarie 2026. Cum arată viața Roxanei Condurache după Survivor

Survivor - Povești din Junglă, 28 ianuarie 2026. Roxana Condurache comentează minciunile lui Andrei Beleuț: Am crezut toți

