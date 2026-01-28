Survivor - Povești din Junglă, 28 ianuarie 2026. Ce spune Alexia Eram despre posibila relație dintre Aris Eram și Bianca Stoica

Episodul 14 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Anamaria Prodan, Raluca Bădulescu, Roxana Condurache și Alexia Eram au discutat despre posibila relație dintre Aris Eram și Bianca Stoica. Alexia a vorbit deschis despre firea fratelui ei și discreția acestuia. „El este mai secretos. Niciodată nu am știut exact ce tip de fată îi place. Știu doar că toate fetele sunt îndrăgostite de el”, a spus Alexia Eram.

Miercuri, 28.01.2026, 04:00