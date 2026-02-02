Survivor - Povești din Junglă, 2 februarie 2026. Marina răspunde acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Donca

Episodul 17 din data de 2 februarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Marina răspunde pentru prima dată acuzațiilor legate de apropierea sa de Donca, clarificând situația și dezmințind speculațiile din tabără. Ea explică că relația lor este strict una de colaborare și prietenie, bazată pe încredere și susținere în probele dificile, și că orice interpretare care depășește acest cadru este exagerată.

Luni, 02.02.2026, 04:30